Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо

В начале новой рабочей недели цены на дизельное топливо и автогаз стремительно пошли вверх. Средняя стоимость дизельного топлива на украинских АЗС сейчас составляет 103,40 грн за литр, бензина А-95 — 90,93 грн, а автогаза — 54,45 грн. При этом разница между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями отдельных сетей достигает нескольких гривен за литр.

Почему наиболее заметная тенденция октября — быстрое подорожание автогаза и дизеля на фоне относительно сдержанной динамики цен на бензин, а также где сейчас водителям приобрести топливо по выгодной цене, выяснил УНН.

Сколько стоит бензин А-95 на украинских АЗС

В начале недели средняя стоимость популярного бензина А-95 составляет 90,93 грн/л. Самую низкую цену среди представленных сетей предлагает "Авантаж 7" — 86,95 грн/л. В сети "Маркет" бензин стоит 87,59 грн, на КЛО — 87,90 грн, а на "БРСМ-Нафта" — 87,99 грн за литр. На АЗС MANGO литр А-95 оценивают в 88,60 грн, на AMIC — в 88,90 грн. Одинаковую цену, 89,90 грн/л, установили UPG, BVS и Marshal. Значительно дороже топливо этой марки продают ОККО и WOG — по 92,90 грн/л. Самая высокая цена в приведенной выборке зафиксирована у SOCAR — 94,90 грн/л.

Сейчас разница между минимальной и максимальной стоимостью А-95 составляет 7,95 грн за литр. Для автомобиля с баком на 50 литров это означает почти 398 грн разницы во время одной полной заправки.

Премиальный бензин: где на столичных заправках цены самые высокие

Средняя стоимость А-95+ составляет 94,90 грн за литр, то есть почти на 4 грн больше, чем обычного А-95. Самый доступный премиальный бензин в выборке продает AMIC — 91,90 грн/л. На BVS, Marshal и UPG цена одинаковая — 92,90 грн/л.

На КЛО А-95+ стоит 95,60 грн, а в сетях ОККО и WOG — по 95,90 грн. Самое дорогое предложение у SOCAR — 97,90 грн за литр. Таким образом, ценовой разрыв в этом сегменте достигает 6 грн/л, или 300 грн при заправке 50-литрового бака.

Дизельное топливо: цены приблизились к 107 грн

Дизель остается самым дорогим среди основных видов топлива, для которых приведена средняя цена: 103,40 грн/л. Самое низкое предложение зафиксировано в MANGO — 99,90 грн/л. В "БРСМ-Нафта" дизель стоит 100,99 грн, в "Авантаж 7" — 101 грн, а на UPG и Marshal — по 102,90 грн/л. На AMIC дизельное топливо продают по 103,90 грн, в "Маркет" — по 104 грн, на КЛО — по 104,40 грн. В сети ОККО стоимость составляет 105,90 грн, тогда как BVS и SOCAR предлагают его по 106 грн. Самый высокий показатель среди представленных сетей — у WOG: 106,90 грн/л.

Разница между крайними предложениями составляет 7 грн/л. За 50 литров дизеля на самой дешевой из указанных АЗС придется заплатить 4 995 грн, на самой дорогой — 5 345 грн.

Эксперты предупреждают уже сейчас: подорожание дизеля ударит далеко не только по автовладельцам. Это топливо используют грузовой транспорт, аграрные предприятия и генераторы, поэтому длительный рост его стоимости способен повышать расходы на логистику, производство и резервное электроснабжение.

Автогаз: ценовой разрыв превысил пять гривен

Средняя цена сжиженного автомобильного газа по состоянию на 26 октября составляет 54,45 грн/л. Дешевле всего среди указанных операторов его продает BVS — 51,90 грн. Почти столько же стоит газ в "Авантаж 7" — 51,95 грн. На "БРСМ-Нафта" цена составляет 52,49 грн, на Marshal — 52,90 грн. Сети автозаправок КЛО, UPG, MANGO и AMIC предлагают автогаз по 54,90 грн/л. В ОККО и SOCAR литр стоит 56,50 грн, в WOG — 56,90 грн. Самая высокая цена в представленном перечне — в сети "Маркет", где газ водителям предлагают купить по 57 грн/л.

Разница между крайними значениями составляет 5,10 грн/л. Заправка 40 литров автогаза обойдется в 2 076 грн по самой низкой цене и в 2 280 грн по самой высокой. При этом средний литр автогаза стоит около 60% стоимости литра А-95, хотя реальная экономия при эксплуатации зависит и от расхода топлива автомобилем.

Что происходило с ценами на топливо в Украине в течение октября

Динамика месяца показывает, что автогаз дорожает значительно быстрее бензина. По статистике Консалтинговой группы "А-95", с 1 по 23 октября средняя цена автогаза повысилась с 43,93 до 53,35 грн/л. Это рост на 9,42 грн, или примерно на 21% менее чем за месяц.

За тот же период дизель подорожал с 98,44 до 103,45 грн/л, то есть на 5,01 грн. В то же время средняя стоимость бензина А-95 выросла с 89,27 до 90,04 грн/л — всего на 77 копеек. Эти показатели приведены для сравнения тенденций в рамках одного исторического ряда; они могут отличаться от средних значений текущего среза из-за методики и времени обновления данных.

Причины давления на рынок различаются. Так, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что на цене автогаза сказываются зависимость от импорта и сезонный рост спроса на сжиженный газ с началом холодов.

А подорожание дизеля директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил напряжённой ситуацией с поставками и высокими оптовыми ценами. В то же время ситуацию с бензином он оценивал как более сбалансированную.

В Украине растут цены на топливо: чего ожидать водителям в ближайшее время

В начале последней недели октября основными зонами ценового риска остаются дизель и автогаз. Если закупочная стоимость и сложности с поставками сохранятся, давление на розничные цены может продолжиться. В такой ситуации эксперты в области энергетики дают украинским водителям несколько советов.

Во-первых, не покупать большие объёмы топлива "впрок". Здесь искусственный дефицит станет лишь хорошей почвой для дальнейшего резкого скачка цен. Во-вторых, имеет смысл ввести в свой быт новую привычку: каждое утро перед тем, как купить бензин или дизель, сравнивать цены на один и тот же вид топлива на расположенных поблизости АЗС. Практика показывает, что часто они могут отличаться. Выбирая наиболее выгодный вариант, за месяц можно сэкономить пусть и не очень большую, но всё же сумму денег.

Напомним

Ранее мы писали о том, что 23 октября в Киеве подорожали автогаз и дизель на отдельных АЗС.