Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне
Київ • УНН
Середня ціна дизеля сягнула 103,40 грн, автогазу - 54,45 грн за літр. У жовтні газ подорожчав на 21%, а бензин - лише на 77 копійок.
На початку нового робочого тижня ціни на дизель та автогаз стрімко пішли вгору. Середня вартість дизельного пального на українських АЗС наразі становить 103,40 грн за літр, бензину А-95 — 90,93 грн, а автогазу — 54,45 грн. При цьому різниця між найдешевшими та найдорожчими пропозиціями окремих мереж сягає кількох гривень на літрі.
Чому найпомітніша тенденція жовтня — швидке подорожчання автогазу та дизеля на тлі відносно стриманої динаміки бензину, та де зараз водіям придбати паливо за вигідною ціною, розібрався УНН.
Скільки коштує бензин А-95 на українських АЗС
На початку тижня середня вартість популярного бензину А-95 становить 90,93 грн/л. Найнижчу ціну серед представлених мереж пропонує "Авантаж 7" — 86,95 грн/л. У мережі "Маркет" бензин коштує 87,59 грн, на КЛО — 87,90 грн, а на "БРСМ-Нафта" — 87,99 грн за літр. На АЗС MANGO літр А-95 оцінюють у 88,60 грн, на AMIC — у 88,90 грн. Однакову ціну, 89,90 грн/л, встановили UPG, BVS та Marshal. Значно дорожче пальне цієї марки продають ОККО та WOG — по 92,90 грн/л. Найвища ціна в наведеній вибірці зафіксована у SOCAR — 94,90 грн/л.
Наразі різниця між мінімальною та максимальною вартістю А-95 становить 7,95 грн на літрі. Для автомобіля з баком на 50 літрів це означає майже 398 грн різниці під час однієї повної заправки.
Преміальний бензин: де на столичних заправках ціни найвищі
Середня вартість А-95+ становить 94,90 грн за літр, тобто майже на 4 грн більше, ніж звичайного А-95. Найдоступніший преміальний бензин у вибірці продає AMIC — 91,90 грн/л. На BVS, Marshal та UPG ціна однакова — 92,90 грн/л.
На КЛО А-95+ коштує 95,60 грн, а в мережах ОККО та WOG — по 95,90 грн. Найдорожча пропозиція у SOCAR — 97,90 грн за літр. Таким чином, ціновий розрив у цьому сегменті сягає 6 грн/л, або 300 грн при заправці 50-літрового бака.
Дизельне пальне: ціни наблизилися до 107 грн
Дизель залишається найдорожчим серед основних видів пального, для яких наведено середню ціну: 103,40 грн/л. Найнижчу пропозицію зафіксовано в MANGO — 99,90 грн/л. У "БРСМ-Нафта" дизель коштує 100,99 грн, в "Авантаж 7" — 101 грн, а на UPG та Marshal — по 102,90 грн/л. На AMIC дизельне пальне продають по 103,90 грн, у "Маркет" — по 104 грн, на КЛО — по 104,40 грн. У мережі ОККО вартість становить 105,90 грн, тоді як BVS і SOCAR пропонують його по 106 грн. Найвищий показник серед представлених мереж — у WOG: 106,90 грн/л.
Різниця між крайніми пропозиціями становить 7 грн/л. За 50 літрів дизеля на найдешевшій із зазначених АЗС доведеться заплатити 4 995 грн, на найдорожчій — 5 345 грн.
Експерти попереджають вже зараз: здорожчання дизеля вдарить далеко не лише по автовласникам. Це пальне використовують вантажний транспорт, аграрні підприємства та генератори, тому тривале зростання його вартості здатне підвищувати витрати на логістику, виробництво і резервне електроживлення.
Автогаз: ціновий розрив перевищив п’ять гривень
Середня ціна скрапленого автомобільного газу станом на 26 жовтня становить 54,45 грн/л. Найдешевше серед зазначених операторів його продає BVS — 51,90 грн. Майже стільки ж коштує газ в "Авантаж 7" — 51,95 грн. На "БРСМ-Нафта" ціна становить 52,49 грн, на Marshal — 52,90 грн. Мережі автозаправок КЛО, UPG, MANGO та AMIC пропонують автогаз по 54,90 грн/л. В ОККО та SOCAR літр коштує 56,50 грн, у WOG — 56,90 грн. Найвища ціна у представленому переліку — в мережі "Маркет", де газ водіям пропонують купити по 57 грн/л.
Відмінність між крайніми значеннями становить 5,10 грн/л. Заправка 40 літрів автогазу обійдеться у 2 076 грн за найнижчою ціною та у 2 280 грн за найвищою. При цьому середній літр автогазу коштує близько 60% вартості літра А-95, хоча реальна економія під час експлуатації залежить і від витрати пального автомобілем.
Що відбувалося з цінами на пальне в Україні протягом жовтня
Динаміка місяця показує, що автогаз дорожчав значно швидше за бензин. За статистикою Консалтингової групи "А-95", з 1 до 23 жовтня середня ціна автогазу підвищилася з 43,93 до 53,35 грн/л. Це зростання на 9,42 грн, або приблизно на 21% менш ніж за місяць.
За той самий період дизель подорожчав із 98,44 до 103,45 грн/л, тобто на 5,01 грн. Натомість середня вартість бензину А-95 зросла з 89,27 до 90,04 грн/л, лише на 77 копійок. Ці показники наведено для порівняння тенденцій у межах одного історичного ряду; вони можуть відрізнятися від середніх значень поточного зрізу через методику та час оновлення даних.
Причини тиску на ринок різняться. Так, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев дотримується думки, що на ціні автогазу позначаються залежність від імпорту та сезонне зростання попиту на скраплений газ із початком холодів.
А здорожчання дизеля директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив напруженою ситуацією з постачанням і високими гуртовими цінами. Водночас ситуацію з бензином він оцінював як збалансованішу.
В Україні зростають ціни на паливо: чого очікувати водіям найближчим часом
На початку останнього тижня жовтня основними зонами цінового ризику залишаються дизель і автогаз. Якщо закупівельна вартість та складнощі постачання збережуться, тиск на роздрібні ціни може тривати. У такій ситуації експерти у галузі енергетики дають українським водіям кілька порад.
По-перше, не купувати великі обсяги пального "про запас". Тут штучний дефіцит стане лише гарним підґрунтям для подальшого різкого стрибка цін. По-друге, є сенс ввести у свій побут нову звичку: щоранку перед тим, як купити бензин чи дизель, порівняти ціни на один і той самий вид палива на АЗС поблизу. Практика показує, що часто вони можуть відрізнятися. Обираючи найвигідніший варіант, за місяць можна заощадити хоч не значно велику, проте, все ж таки, суму коштів.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те, що 23 жовтня в Києві подорожчали автогаз і дизель на окремих АЗС.