Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне

На початку нового робочого тижня ціни на дизель та автогаз стрімко пішли вгору. Середня вартість дизельного пального на українських АЗС наразі становить 103,40 грн за літр, бензину А-95 — 90,93 грн, а автогазу — 54,45 грн. При цьому різниця між найдешевшими та найдорожчими пропозиціями окремих мереж сягає кількох гривень на літрі.

Чому найпомітніша тенденція жовтня — швидке подорожчання автогазу та дизеля на тлі відносно стриманої динаміки бензину, та де зараз водіям придбати паливо за вигідною ціною, розібрався УНН.

Скільки коштує бензин А-95 на українських АЗС

На початку тижня середня вартість популярного бензину А-95 становить 90,93 грн/л. Найнижчу ціну серед представлених мереж пропонує "Авантаж 7" — 86,95 грн/л. У мережі "Маркет" бензин коштує 87,59 грн, на КЛО — 87,90 грн, а на "БРСМ-Нафта" — 87,99 грн за літр. На АЗС MANGO літр А-95 оцінюють у 88,60 грн, на AMIC — у 88,90 грн. Однакову ціну, 89,90 грн/л, встановили UPG, BVS та Marshal. Значно дорожче пальне цієї марки продають ОККО та WOG — по 92,90 грн/л. Найвища ціна в наведеній вибірці зафіксована у SOCAR — 94,90 грн/л.

Наразі різниця між мінімальною та максимальною вартістю А-95 становить 7,95 грн на літрі. Для автомобіля з баком на 50 літрів це означає майже 398 грн різниці під час однієї повної заправки.

Преміальний бензин: де на столичних заправках ціни найвищі

Середня вартість А-95+ становить 94,90 грн за літр, тобто майже на 4 грн більше, ніж звичайного А-95. Найдоступніший преміальний бензин у вибірці продає AMIC — 91,90 грн/л. На BVS, Marshal та UPG ціна однакова — 92,90 грн/л.

На КЛО А-95+ коштує 95,60 грн, а в мережах ОККО та WOG — по 95,90 грн. Найдорожча пропозиція у SOCAR — 97,90 грн за літр. Таким чином, ціновий розрив у цьому сегменті сягає 6 грн/л, або 300 грн при заправці 50-літрового бака.

Дизельне пальне: ціни наблизилися до 107 грн

Дизель залишається найдорожчим серед основних видів пального, для яких наведено середню ціну: 103,40 грн/л. Найнижчу пропозицію зафіксовано в MANGO — 99,90 грн/л. У "БРСМ-Нафта" дизель коштує 100,99 грн, в "Авантаж 7" — 101 грн, а на UPG та Marshal — по 102,90 грн/л. На AMIC дизельне пальне продають по 103,90 грн, у "Маркет" — по 104 грн, на КЛО — по 104,40 грн. У мережі ОККО вартість становить 105,90 грн, тоді як BVS і SOCAR пропонують його по 106 грн. Найвищий показник серед представлених мереж — у WOG: 106,90 грн/л.

Різниця між крайніми пропозиціями становить 7 грн/л. За 50 літрів дизеля на найдешевшій із зазначених АЗС доведеться заплатити 4 995 грн, на найдорожчій — 5 345 грн.

Експерти попереджають вже зараз: здорожчання дизеля вдарить далеко не лише по автовласникам. Це пальне використовують вантажний транспорт, аграрні підприємства та генератори, тому тривале зростання його вартості здатне підвищувати витрати на логістику, виробництво і резервне електроживлення.

Автогаз: ціновий розрив перевищив п’ять гривень

Середня ціна скрапленого автомобільного газу станом на 26 жовтня становить 54,45 грн/л. Найдешевше серед зазначених операторів його продає BVS — 51,90 грн. Майже стільки ж коштує газ в "Авантаж 7" — 51,95 грн. На "БРСМ-Нафта" ціна становить 52,49 грн, на Marshal — 52,90 грн. Мережі автозаправок КЛО, UPG, MANGO та AMIC пропонують автогаз по 54,90 грн/л. В ОККО та SOCAR літр коштує 56,50 грн, у WOG — 56,90 грн. Найвища ціна у представленому переліку — в мережі "Маркет", де газ водіям пропонують купити по 57 грн/л.

Відмінність між крайніми значеннями становить 5,10 грн/л. Заправка 40 літрів автогазу обійдеться у 2 076 грн за найнижчою ціною та у 2 280 грн за найвищою. При цьому середній літр автогазу коштує близько 60% вартості літра А-95, хоча реальна економія під час експлуатації залежить і від витрати пального автомобілем.

Що відбувалося з цінами на пальне в Україні протягом жовтня

Динаміка місяця показує, що автогаз дорожчав значно швидше за бензин. За статистикою Консалтингової групи "А-95", з 1 до 23 жовтня середня ціна автогазу підвищилася з 43,93 до 53,35 грн/л. Це зростання на 9,42 грн, або приблизно на 21% менш ніж за місяць.

За той самий період дизель подорожчав із 98,44 до 103,45 грн/л, тобто на 5,01 грн. Натомість середня вартість бензину А-95 зросла з 89,27 до 90,04 грн/л, лише на 77 копійок. Ці показники наведено для порівняння тенденцій у межах одного історичного ряду; вони можуть відрізнятися від середніх значень поточного зрізу через методику та час оновлення даних.

Причини тиску на ринок різняться. Так, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев дотримується думки, що на ціні автогазу позначаються залежність від імпорту та сезонне зростання попиту на скраплений газ із початком холодів.

А здорожчання дизеля директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив напруженою ситуацією з постачанням і високими гуртовими цінами. Водночас ситуацію з бензином він оцінював як збалансованішу.

В Україні зростають ціни на паливо: чого очікувати водіям найближчим часом

На початку останнього тижня жовтня основними зонами цінового ризику залишаються дизель і автогаз. Якщо закупівельна вартість та складнощі постачання збережуться, тиск на роздрібні ціни може тривати. У такій ситуації експерти у галузі енергетики дають українським водіям кілька порад.

По-перше, не купувати великі обсяги пального "про запас". Тут штучний дефіцит стане лише гарним підґрунтям для подальшого різкого стрибка цін. По-друге, є сенс ввести у свій побут нову звичку: щоранку перед тим, як купити бензин чи дизель, порівняти ціни на один і той самий вид палива на АЗС поблизу. Практика показує, що часто вони можуть відрізнятися. Обираючи найвигідніший варіант, за місяць можна заощадити хоч не значно велику, проте, все ж таки, суму коштів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що 23 жовтня в Києві подорожчали автогаз і дизель на окремих АЗС.