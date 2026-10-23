Вартість пального у столиці знову росте: де заправитись дешевше

23 жовтня на столичних АЗС знову зросли ціни на пальне. Найдорожчі бензин і дизель пропонує SOCAR та мережі OKKO і WOG залежно від виду пального, передає УНН.

Як змінилися ціни на пальне

Станом на 23 жовтня вартість автогазу на OKKO зросла на 1 грн і становить 54,90 грн/л. На SOCAR газ подорожчав на 50 копійок, а саме до 54,90 грн/л. На "Укрнафті" на 1 грн зросли ціни на обидва види дизельного пального: дизель Energy тепер коштує 103,90 грн/л, а звичайне дизельне пальне - 101,90 грн/л. Серед наведених АЗС, найвища ціна на дизельне пальне зафіксована на SOCAR: NANO Extro, яке коштує 109 грн/л.

Ціни на пальне станом на 23 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100 - 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 - 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Євро - 92,90 грн/л;

Дизельне пальне Pulls - 108,90 грн/л;

Дизельне пальне Євро - 105,90 грн/л;

Автогаз - 54,90 грн/л. Ціна зросла на 1 грн.

WOG

Бензин 100 - 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang - 95,90 грн/л;

Бензин 95 Євро - 92,90 грн/л;

Дизельне пальне Mustang - 108,90 грн/л;

Дизельне пальне Євро-5 - 105,90 грн/л;

Автогаз - 55,00 грн/л.

SOCAR

Бензин NANO 100 - 104,00 грн/л;

Бензин NANO 95 - 97,90 грн/л;

Бензин А-95 - 94,90 грн/л;

Дизельне пальне NANO Extro - 109,00 грн/л;

Дизельне пальне NANO - 106,00 грн/л;

Автогаз - 54,90 грн/л. Ціна зросла на 50 копійок.

"Укрнафта"

Бензин 95 Energy - 91,90 грн/л;

Бензин А-95 - 88,90 грн/л;

Бензин А-92 - 86,90 грн/л;

Дизельне пальне Energy - 103,90 грн/л. Ціна зросла на 1 грн;

Дизельне пальне - 101,90 грн/л. Ціна зросла на 1 грн;

Автогаз - 50,90 грн/л.

UPG

Бензин UPG 100 - 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 - 92,90 грн/л;

Бензин А-95 - 89,90 грн/л;

Дизельне пальне DIESEL - 104,90 грн/л;

Дизельне пальне EURO DIESEL - 102,90 грн/л;

Автогаз - 52,90 грн/л.

Де заправлятися дешевше

За наведеними цінами, найнижча вартість бензину А-95 на "Укрнафті", де він коштує 88,90 грн/л. Найдешевший автогаз також пропонує ця мережа, зокрема по 50,90 грн/л. Для водіїв, які обирають дизель, найнижча ціна серед зазначених варіантів - 101,90 грн/л на теж на "Укрнафті". Ціни на окремі види пального відрізняються залежно від мережі та типу продукту.

Нагадаємо

Ціни на автогаз зростають через сезонний попит і залежність України від імпорту. З 1 січня додаткове подорожчання може посилити акциз.