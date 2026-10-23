Стоимость топлива в столице снова растёт: где заправиться дешевле
Киев • УНН
23 октября в Киеве на отдельных АЗС подорожали автогаз и дизельное топливо. Самые дешёвые бензин А-95, дизельное топливо и газ - на «Укрнафте».
23 октября на столичных АЗС снова выросли цены на топливо. Самый дорогой бензин и дизельное топливо предлагают SOCAR, а также сети OKKO и WOG - в зависимости от вида топлива, передает УНН.
Как изменились цены на топливо
По состоянию на 23 октября стоимость автогаза на OKKO выросла на 1 грн и составляет 54,90 грн/л. На SOCAR газ подорожал на 50 копеек - до 54,90 грн/л. На "Укрнафте" на 1 грн выросли цены на оба вида дизельного топлива: дизель Energy теперь стоит 103,90 грн/л, а обычное дизельное топливо - 101,90 грн/л. Среди указанных АЗС самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована на SOCAR: NANO Extro, которое стоит 109 грн/л.
Цены на топливо по состоянию на 23 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100 - 102,90 грн/л;
- Бензин Pulls 95 - 95,90 грн/л;
- Бензин А-95 Евро - 92,90 грн/л;
- Дизельное топливо Pulls - 108,90 грн/л;
- Дизельное топливо Евро - 105,90 грн/л;
- Автогаз - 54,90 грн/л. Цена выросла на 1 грн.
WOG
- Бензин 100 - 102,90 грн/л;
- Бензин 95 Mustang - 95,90 грн/л;
- Бензин 95 Евро - 92,90 грн/л;
- Дизельное топливо Mustang - 108,90 грн/л;
- Дизельное топливо Евро-5 - 105,90 грн/л;
- Автогаз - 55,00 грн/л.
SOCAR
- Бензин NANO 100 - 104,00 грн/л;
- Бензин NANO 95 - 97,90 грн/л;
- Бензин А-95 - 94,90 грн/л;
- Дизельное топливо NANO Extro - 109,00 грн/л;
- Дизельное топливо NANO - 106,00 грн/л;
- Автогаз - 54,90 грн/л. Цена выросла на 50 копеек.
"Укрнафта"
- Бензин 95 Energy - 91,90 грн/л;
- Бензин А-95 - 88,90 грн/л;
- Бензин А-92 - 86,90 грн/л;
- Дизельное топливо Energy - 103,90 грн/л. Цена выросла на
1 грн;
- Дизельное топливо - 101,90 грн/л. Цена выросла на 1
грн;
- Автогаз - 50,90 грн/л.
UPG
- Бензин UPG 100 - 100,90 грн/л;
- Бензин UPG 95 - 92,90 грн/л;
- Бензин А-95 - 89,90 грн/л;
- Дизельное топливо DIESEL - 104,90 грн/л;
- Дизельное топливо EURO DIESEL - 102,90 грн/л;
- Автогаз - 52,90 грн/л.
Где заправляться дешевле
Согласно указанным ценам, самая низкая стоимость бензина А-95 - на "Укрнафте", где он стоит 88,90 грн/л. Самый дешевый автогаз также предлагает эта сеть - по 50,90 грн/л. Для водителей, которые выбирают дизельное топливо, самая низкая цена среди указанных вариантов - 101,90 грн/л, также на "Укрнафте". Цены на отдельные виды топлива отличаются в зависимости от сети и типа продукта.
Напомним
Цены на автогаз растут из-за сезонного спроса и зависимости Украины от импорта. С 1 января дополнительное подорожание может усилить акциз.