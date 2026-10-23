Стоимость топлива в столице снова растёт: где заправиться дешевле

23 октября на столичных АЗС снова выросли цены на топливо. Самый дорогой бензин и дизельное топливо предлагают SOCAR, а также сети OKKO и WOG - в зависимости от вида топлива, передает УНН.

Как изменились цены на топливо

По состоянию на 23 октября стоимость автогаза на OKKO выросла на 1 грн и составляет 54,90 грн/л. На SOCAR газ подорожал на 50 копеек - до 54,90 грн/л. На "Укрнафте" на 1 грн выросли цены на оба вида дизельного топлива: дизель Energy теперь стоит 103,90 грн/л, а обычное дизельное топливо - 101,90 грн/л. Среди указанных АЗС самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована на SOCAR: NANO Extro, которое стоит 109 грн/л.

Цены на топливо по состоянию на 23 октября

OKKO

Бензин Pulls 100 - 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 - 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро - 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls - 108,90 грн/л;

Дизельное топливо Евро - 105,90 грн/л;

Автогаз - 54,90 грн/л. Цена выросла на 1 грн.

WOG

Бензин 100 - 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang - 95,90 грн/л;

Бензин 95 Евро - 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang - 108,90 грн/л;

Дизельное топливо Евро-5 - 105,90 грн/л;

Автогаз - 55,00 грн/л.

SOCAR

Бензин NANO 100 - 104,00 грн/л;

Бензин NANO 95 - 97,90 грн/л;

Бензин А-95 - 94,90 грн/л;

Дизельное топливо NANO Extro - 109,00 грн/л;

Дизельное топливо NANO - 106,00 грн/л;

Автогаз - 54,90 грн/л. Цена выросла на 50 копеек.

"Укрнафта"

Бензин 95 Energy - 91,90 грн/л;

Бензин А-95 - 88,90 грн/л;

Бензин А-92 - 86,90 грн/л;

Дизельное топливо Energy - 103,90 грн/л. Цена выросла на 1 грн;

Дизельное топливо - 101,90 грн/л. Цена выросла на 1 грн;

Автогаз - 50,90 грн/л.

UPG

Бензин UPG 100 - 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 - 92,90 грн/л;

Бензин А-95 - 89,90 грн/л;

Дизельное топливо DIESEL - 104,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO DIESEL - 102,90 грн/л;

Автогаз - 52,90 грн/л.

Где заправляться дешевле

Согласно указанным ценам, самая низкая стоимость бензина А-95 - на "Укрнафте", где он стоит 88,90 грн/л. Самый дешевый автогаз также предлагает эта сеть - по 50,90 грн/л. Для водителей, которые выбирают дизельное топливо, самая низкая цена среди указанных вариантов - 101,90 грн/л, также на "Укрнафте". Цены на отдельные виды топлива отличаются в зависимости от сети и типа продукта.

Напомним

Цены на автогаз растут из-за сезонного спроса и зависимости Украины от импорта. С 1 января дополнительное подорожание может усилить акциз.