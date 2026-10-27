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Нафта дешевшає другий день поспіль – переговори щодо Ірану дали надію на завершення ескалації

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Ціни на нафту знижуються через дипломатичні переговори щодо війни США та Ірану. Brent опустилася нижче $116, WTI — приблизно до $101.

Нафта дешевшає другий день поспіль – переговори щодо Ірану дали надію на завершення ескалації

Світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі активізації дипломатичних переговорів щодо війни між США та Іраном. Інвестори сподіваються, що переговори допоможуть уникнути подальшого загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала приблизно до 101 долара за барель після падіння на 1,5% під час попередніх торгів. Водночас вартість еталонної марки Brent опустилася нижче 116 доларів.

Поштовхом до зниження цін стали переговори в Тегерані за участю представників Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини. Сторони домовилися продовжити дипломатичні консультації.

Ризики нової ескалації залишаються

Попри дипломатичні зусилля, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Саудівська Аравія повідомила про знищення трьох безпілотників в Ер-Ріяді, а ліванська "Хезболла", за даними Reuters, готується до можливого нового конфлікту.

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Від початку року нафта Brent подорожчала майже на 90% через війну США з Іраном, перебої з постачанням енергоносіїв та атаки єменських хуситів.

Додатковий вплив на нафтовий ринок можуть мати парламентські вибори в Ізраїлі 27 жовтня, рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок та проміжні вибори до американського Конгресу 3 листопада.

У вівторок також запланована зустріч володимира путіна з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та еміром Катару на енергетичному саміті в москві.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Володимир Путін
Федеральна резервна система
Ізраїль
Конгрес США
Reuters
Bloomberg
Ер-Ріяд
Тегеран
Саудівська Аравія
Катар
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран