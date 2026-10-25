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Техніка

Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP

Київ • УНН

 • 4330 перегляди

Іран заявив про готовність відновити судноплавство через Ормузьку протоку після припинення морської блокади портів США. Тегеран звинуватив Трампа у відмові.

Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP

Іран заявив про готовність знову відкрити судноплавство через Ормузьку протоку, коли США скасує морську блокаду іранських портів. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Посол Ірану в Пакистані Реза Аміррі Могхадам звинуватив президента США Дональда Трампа у відхиленні вищезазначеної пропозиції. Виступаючи на семінарі в Ісламабаді, зазначив, що іранські посадовці висловили готовність знову відкрити протоку під час візитів до Тегерана головнокомандувача пакистанської армії, фельдмаршала Асіма Муніра, за умови, що Вашингтон припинить блокаду.

Додатково

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підвищити світові ціни на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За його словами, Тегеран нібито поширює неправдиві повідомлення про атаки та мінування в Ормузькій протоці.

Нагадаємо

За даними New York Post, попри посилення іранських атак на торговельні судна, обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку в жовтні перевищили 12 млн барелів на добу. Це більше за середній показник вересня.

Євген Устименко

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Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран