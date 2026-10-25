Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP

Іран заявив про готовність знову відкрити судноплавство через Ормузьку протоку, коли США скасує морську блокаду іранських портів. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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Посол Ірану в Пакистані Реза Аміррі Могхадам звинуватив президента США Дональда Трампа у відхиленні вищезазначеної пропозиції. Виступаючи на семінарі в Ісламабаді, зазначив, що іранські посадовці висловили готовність знову відкрити протоку під час візитів до Тегерана головнокомандувача пакистанської армії, фельдмаршала Асіма Муніра, за умови, що Вашингтон припинить блокаду.

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підвищити світові ціни на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За його словами, Тегеран нібито поширює неправдиві повідомлення про атаки та мінування в Ормузькій протоці.

Нагадаємо

За даними New York Post, попри посилення іранських атак на торговельні судна, обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку в жовтні перевищили 12 млн барелів на добу. Це більше за середній показник вересня.