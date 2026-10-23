Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підняти ціни на нафту перед виборами у США
Київ • УНН
Трамп заявив, що Іран поширює фейки про атаки в Ормузькій протоці, щоб підняти ціни на нафту перед виборами в США. Він також звинуватив Тегеран у вбивствах протестувальників.
Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підвищити світові ціни на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За його словами, Тегеран нібито поширює неправдиві повідомлення про атаки та мінування в Ормузькій протоці. Про це американський лідер написав 22 жовтня у соцмережі Truth Social, пише УНН.
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Трамп стверджує, що Іран навмисно створює інформаційну напруженість навколо одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі, щоб вплинути на її вартість перед американськими виборами.
Іран робить усе можливе, щоб підняти ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США. Вони навіть вигадують фейкові напади, міни та все інше, адже зараз через Ормузьку протоку проходить більше нафти, ніж навіть до початку конфлікту
Трамп також звинуватив Іран у вбивствах протестувальників
Окрім звинувачень у маніпулюванні нафтовим ринком, американський президент заявив, що іранська влада продовжує застосовувати насильство проти власного населення.
Зокрема, за словами Трампа, іранський режим "продовжує вбивати протестувальників та всіх, хто трапляється йому на шляху".
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Пентагон розробив нові плани можливих ударів по енергетичних та ядерних об'єктах Ірану.
За даними журналістів, військові розглядають сценарії застосування надпотужних авіабомб, зокрема GBU-43/B, відомої як "мати всіх бомб", якщо Трамп ухвалить рішення про відновлення бойових дій.
США та Ізраїль готують нові удари по Ірану після виборів - NYT22.10.26, 10:30 • 5088 переглядiв