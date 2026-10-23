Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підняти ціни на нафту перед виборами у США

Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – Венс

Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в Японії

Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції

Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку

Трамп підтвердив, що Маск повернув Україні зв'язок Starlink

Україна просить партнерів передати ракети для Patriot із власних запасів в обмін на майбутні поставки – Хмара

Українські військові ліквідували на Покровському напрямку десятки окупантів - Генштаб

Україну 23 жовтня накриють хмари й дощі - синоптики розповіли, чи чекати похолодання

Україну може накрити друга хвиля міграції після війни: демографиня пояснила, хто виїжджатиме та чому