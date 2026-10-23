Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підняти ціни на нафту перед виборами у США

$45.030.0550.560.03
ukenru
23:56 • 570 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
23:15 • 2604 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
22:17 • 6700 перегляди
Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції
21:38 • 8682 перегляди
Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку
20:55 • 10371 перегляди
Трамп підтвердив, що Маск повернув Україні зв'язок StarlinkVideo
20:28 • 9776 перегляди
Україна просить партнерів передати ракети для Patriot із власних запасів в обмін на майбутні поставки – Хмара
19:49 • 10748 перегляди
Українські військові ліквідували на Покровському напрямку десятки окупантів - Генштаб
19:12 • 11492 перегляди
Україну 23 жовтня накриють хмари й дощі - синоптики розповіли, чи чекати похолодання
18:29 • 12595 перегляди
Україну може накрити друга хвиля міграції після війни: демографиня пояснила, хто виїжджатиме та чому
18:15 • 17990 перегляди
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.5м/с
92%
755мм
Популярнi новини
Бюджет-2027 почнуть розглядати у ВР наступного тижня22 жовтня, 14:09 • 13305 перегляди
"Жодних капостей" - ЗМІ показали найсексуальніші образи Кім Кардаш’ян на ГеловінPhoto22 жовтня, 14:23 • 12496 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 24877 перегляди
В Антарктиді шукають співробітників для підрахунку пінгвінів - що доведеться робити та скільки платитимуть22 жовтня, 14:55 • 11300 перегляди
У США співробітники Міністра оборони пошкодили безцінний глобус часів Другої світовоїPhoto22 жовтня, 16:54 • 10592 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину18:15 • 17992 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 27381 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 24900 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 27746 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 34042 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto00:06 • 12 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності23:06 • 826 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22:06 • 1738 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову21:06 • 3388 перегляди
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo21:00 • 3136 перегляди
Актуальне
Фільм
Starlink
Серіали
Техніка
The Guardian

Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підняти ціни на нафту перед виборами у США

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Трамп заявив, що Іран поширює фейки про атаки в Ормузькій протоці, щоб підняти ціни на нафту перед виборами в США. Він також звинуватив Тегеран у вбивствах протестувальників.

Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підняти ціни на нафту перед виборами у США

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підвищити світові ціни на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За його словами, Тегеран нібито поширює неправдиві повідомлення про атаки та мінування в Ормузькій протоці. Про це американський лідер написав 22 жовтня у соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

Трамп стверджує, що Іран навмисно створює інформаційну напруженість навколо одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі, щоб вплинути на її вартість перед американськими виборами.

Іран робить усе можливе, щоб підняти ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США. Вони навіть вигадують фейкові напади, міни та все інше, адже зараз через Ормузьку протоку проходить більше нафти, ніж навіть до початку конфлікту

– заявив президент США.

Трамп також звинуватив Іран у вбивствах протестувальників

Окрім звинувачень у маніпулюванні нафтовим ринком, американський президент заявив, що іранська влада продовжує застосовувати насильство проти власного населення.

Зокрема, за словами Трампа, іранський режим "продовжує вбивати протестувальників та всіх, хто трапляється йому на шляху".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Пентагон розробив нові плани можливих ударів по енергетичних та ядерних об'єктах Ірану.

За даними журналістів, військові розглядають сценарії застосування надпотужних авіабомб, зокрема GBU-43/B, відомої як "мати всіх бомб", якщо Трамп ухвалить рішення про відновлення бойових дій.

США та Ізраїль готують нові удари по Ірану після виборів - NYT22.10.26, 10:30 • 5088 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран