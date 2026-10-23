Трамп обвинил Иран в попытках искусственно поднять цены на нефть перед выборами в США

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках искусственно повысить мировые цены на нефть накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. По его словам, Тегеран якобы распространяет ложные сообщения об атаках и минировании в Ормузском проливе. Об этом американский лидер написал 22 октября в социальной сети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Трамп утверждает, что Иран намеренно создает информационную напряженность вокруг одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире, чтобы повлиять на ее стоимость перед американскими выборами.

Иран делает все возможное, чтобы поднять цены на нефть накануне промежуточных выборов в США. Они даже выдумывают фейковые нападения, мины и все остальное, поскольку сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта — заявил президент США.

Трамп также обвинил Иран в убийствах протестующих

Помимо обвинений в манипулировании нефтяным рынком, американский президент заявил, что иранские власти продолжают применять насилие против собственного населения.

В частности, по словам Трампа, иранский режим "продолжает убивать протестующих и всех, кто попадается ему на пути".

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон разработал новые планы возможных ударов по энергетическим и ядерным объектам Ирана.

По данным журналистов, военные рассматривают сценарии применения сверхмощных авиабомб, в частности GBU-43/B, известной как "мать всех бомб", если Трамп примет решение о возобновлении боевых действий.

США и Израиль готовят новые удары по Ирану после выборов - NYT