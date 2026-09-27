Саудовская Аравия заявила о перехвате ракет и беспилотников хуситов, направлявшихся в сторону Эр-Рияда и других городов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате 2 баллистических ракет и 2 беспилотников, запущенных хуситами из Йемена в направлении королевства. Дроны направлялись в сторону столицы Эр-Рияда, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным коалиции, баллистические ракеты были нацелены на город Хамис-Мушайт. Ночью гражданская оборона Саудовской Аравии также рассылала предупреждения жителям Хамис-Мушайта и Абхи.

Атаки хуситов на королевство усилились после объявления ими морской блокады Саудовской Аравии в июле.

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За несколько часов до атаки военное руководство Саудовской Аравии, Турции и Пакистана провело переговоры в Эр-Рияде относительно угроз королевству.

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В августе 3 страны подписали Мекканское соглашение о совместной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на всех участников договоренности.

Министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман заявил, что Эр-Рияд и Пакистан продолжат совместные усилия по противодействию атакам в соответствии с оборонным пактом.

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