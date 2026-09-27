Саудовская Аравия заявила о перехвате ракет и беспилотников хуситов, направлявшихся в сторону Эр-Рияда и других городов
Киев • УНН
Коалиция заявила о перехвате двух ракет и двух беспилотников хуситов, направлявшихся на Эр-Рияд и Хамис-Мушайт. Саудовская Аравия усилила координацию с союзниками.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате 2 баллистических ракет и 2 беспилотников, запущенных хуситами из Йемена в направлении королевства. Дроны направлялись в сторону столицы Эр-Рияда, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным коалиции, баллистические ракеты были нацелены на город Хамис-Мушайт. Ночью гражданская оборона Саудовской Аравии также рассылала предупреждения жителям Хамис-Мушайта и Абхи.
Атаки хуситов на королевство усилились после объявления ими морской блокады Саудовской Аравии в июле.
Саудовская Аравия обсудила угрозу с союзниками
За несколько часов до атаки военное руководство Саудовской Аравии, Турции и Пакистана провело переговоры в Эр-Рияде относительно угроз королевству.
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