Саудівська Аравія заявила про перехоплення ракет і дронів хуситів, які летіли в бік Ер-Ріяда та інших міст
Київ • УНН
Коаліція заявила про перехоплення двох ракет і двох дронів хуситів, спрямованих на Ер-Ріяд і Хаміс-Мушаїт. Саудівська Аравія посилила координацію з союзниками.
Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення 2 балістичних ракет і 2 безпілотників, запущених хуситами з Ємену в напрямку королівства. Дрони прямували в бік столиці Ер-Ріяда, повідомляє Reuters, пише УНН.
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За даними коаліції, балістичні ракети були спрямовані на місто Хаміс-Мушаїт. Уночі цивільна оборона Саудівської Аравії також розсилала попередження жителям Хаміс-Мушаїта та Абхи.
Атаки хуситів на королівство посилилися після оголошення ними морської блокади Саудівської Аравії у липні.
Саудівська Аравія обговорила загрозу із союзниками
За кілька годин до атаки військове керівництво Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану провело переговори в Ер-Ріяді щодо загроз королівству.
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