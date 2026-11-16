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В Индии офицер передавал секретные военные планы пакистанскому шпиону в обмен на интимные фотографии

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Индийского офицера подозревают в передаче секретных документов пакистанскому агенту в обмен на интимные фотографии. Расследуется возможная утечка военных планов.

В Индии офицер передавал секретные военные планы пакистанскому шпиону в обмен на интимные фотографии

В Индии офицера военно-воздушных сил подозревают в передаче секретных военных документов пакистанскому шпиону в обмен на интимные фотографии женщины. По данным следствия, военный сам предложил обменивать каждую следующую страницу документа на новую откровенную фотографию. Об этом сообщает The Times of India, пишет УНН.

Детали

Следователи установили, что офицер попал в так называемую "медовую ловушку" — шпионскую схему, при которой для получения конфиденциальной информации используют романтический или сексуальный интерес.

Согласно материалам расследования, сначала пакистанский агент отправил военному фотографию обнажённой женщины. В ответ тот передал страницу секретного документа, содержавшего военную информацию.

Военный предложил обменивать документы на фотографии

После первого обмена офицер, как утверждают следователи, предложил продолжить сотрудничество по той же схеме. За каждую новую страницу секретных материалов он хотел получать очередную интимную фотографию.

Следствие рассматривает этот случай как возможную утечку информации, касающейся военного планирования Индии.

В настоящее время точный объём переданных документов и возможные последствия утечки для национальной безопасности страны остаются неизвестными.

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Степан Гафтко

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