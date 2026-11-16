В Індії офіцер передавав секретні військові плани пакистанському шпигуну в обмін на інтимні фото

В Індії офіцера військово-повітряних сил підозрюють у передачі секретних військових документів пакистанському шпигуну в обмін на інтимні фотографії жінки. За даними слідства, військовий сам запропонував обмінювати кожну наступну сторінку документа на нове відверте фото. Про це повідомляє The Times of India, пише УНН.

Деталі

Слідчі встановили, що офіцер потрапив у так звану "медову пастку" – схему шпигунства, за якої для отримання конфіденційної інформації використовують романтичний або сексуальний інтерес.

За матеріалами розслідування, спочатку пакистанський агент надіслав військовому фотографію оголеної жінки. У відповідь той передав сторінку секретного документа, що містив військову інформацію.

Військовий запропонував обмінювати документи на фотографії

Після першого обміну офіцер, як стверджують слідчі, запропонував продовжити співпрацю за тією самою схемою. За кожну нову сторінку секретних матеріалів він хотів отримувати чергове інтимне фото.

Слідство розглядає цей випадок як можливий витік інформації, що стосується військового планування Індії.

Наразі точний обсяг переданих документів та можливі наслідки витоку для національної безпеки країни залишаються невідомими.

Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia