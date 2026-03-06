Трамп и Хэгсет встречаются с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет проведут встречу с представителями оборонных подрядчиков. Цель встречи – обсуждение активной поддержки президентом быстрого наращивания возможностей американских производителей оружия.
Сегодня президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет, как ожидается, встретятся с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.
"Президент встретится с представителями оборонных подрядчиков здесь, в Белом доме, через несколько минут, вместе с министром Хегсетом", - сказала Ливитт журналистам.
"Это запланированная встреча, и ее цель - обсудить активную и решительную поддержку президентом быстрого наращивания возможностей американских производителей по выпуску оружия американского производства", - добавила она.
Ранее на этой неделе представитель Белого дома сообщил, в частности, что президент США обсудит с представителями оборонных подрядчиков наращивание производства оружия.
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что руководители американских оборонных подрядчиков планируют посетить Белый дом в пятницу, чтобы обсудить наращивание производства вооружений.