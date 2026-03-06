Трамп и Хэгсет встречаются с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме

$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 22516 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 23503 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 41818 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 20661 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 20866 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20223 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19359 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19824 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17133 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Трамп и Хэгсет встречаются с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет проведут встречу с представителями оборонных подрядчиков. Цель встречи – обсуждение активной поддержки президентом быстрого наращивания возможностей американских производителей оружия.

Трамп и Хэгсет встречаются с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме

Сегодня президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет, как ожидается, встретятся с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

"Президент встретится с представителями оборонных подрядчиков здесь, в Белом доме, через несколько минут, вместе с министром Хегсетом", - сказала Ливитт журналистам.

"Это запланированная встреча, и ее цель - обсудить активную и решительную поддержку президентом быстрого наращивания возможностей американских производителей по выпуску оружия американского производства", - добавила она.

В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит04.03.26, 21:28 • 10179 просмотров

Ранее на этой неделе представитель Белого дома сообщил, в частности, что президент США обсудит с представителями оборонных подрядчиков наращивание производства оружия.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что руководители американских оборонных подрядчиков планируют посетить Белый дом в пятницу, чтобы обсудить наращивание производства вооружений.

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты