Трамп и Хэгсет встречаются с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме

Сегодня президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет, как ожидается, встретятся с представителями оборонных подрядчиков в Белом доме. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

"Президент встретится с представителями оборонных подрядчиков здесь, в Белом доме, через несколько минут, вместе с министром Хегсетом", - сказала Ливитт журналистам.

"Это запланированная встреча, и ее цель - обсудить активную и решительную поддержку президентом быстрого наращивания возможностей американских производителей по выпуску оружия американского производства", - добавила она.

В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит

Ранее на этой неделе представитель Белого дома сообщил, в частности, что президент США обсудит с представителями оборонных подрядчиков наращивание производства оружия.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что руководители американских оборонных подрядчиков планируют посетить Белый дом в пятницу, чтобы обсудить наращивание производства вооружений.