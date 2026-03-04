У Білому домі зберуть керівників оборонних підрядників, щоб обговорити прискорення виробництва зброї
Київ • УНН
Керівники американських оборонних підрядників відвідають Білий дім у п'ятницю для обговорення нарощування виробництва озброєнь. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про необмежені запаси боєприпасів та роботу підприємств за надзвичайними повноваженнями.
Керівники американських оборонних підрядників планують відвідати Білий дім у п'ятницю, щоби обговорити нарощування виробництва озброєнь. Про це повідомив CNN представник Білого дому, передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп прагнув продемонструвати впевненість у військовому потенціалі США, заявивши у вівторок, що існує "практично необмежений запас" американських боєприпасів і що "війни можна вести "вічно" та дуже успішно, використовуючи лише ці запаси".
Раніше у вівторок президент США заявив виданню Politico, що оборонні підприємства працюють за умов надзвичайних повноважень для прискорення виробництва озброєнь.
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14600 переглядiв