У Білому домі зберуть керівників оборонних підрядників, щоб обговорити прискорення виробництва зброї

Ексклюзив
15:27 • 10171 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 19009 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 16929 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 23353 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 50609 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77710 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65122 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67678 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62027 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35009 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 24679 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 24588 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 24850 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 24935 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 16454 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 6570 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 10171 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 19009 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 25110 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 25029 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 5528 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 16608 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 31460 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 39095 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 43079 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

У Білому домі зберуть керівників оборонних підрядників, щоб обговорити прискорення виробництва зброї

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Керівники американських оборонних підрядників відвідають Білий дім у п'ятницю для обговорення нарощування виробництва озброєнь. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про необмежені запаси боєприпасів та роботу підприємств за надзвичайними повноваженнями.

У Білому домі зберуть керівників оборонних підрядників, щоб обговорити прискорення виробництва зброї

Керівники американських оборонних підрядників планують відвідати Білий дім у п'ятницю, щоби обговорити нарощування виробництва озброєнь. Про це повідомив CNN представник Білого дому, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп прагнув продемонструвати впевненість у військовому потенціалі США, заявивши у вівторок, що існує "практично необмежений запас" американських боєприпасів і що "війни можна вести "вічно" та дуже успішно, використовуючи лише ці запаси".

Раніше у вівторок президент США заявив виданню Politico, що оборонні підприємства працюють за умов надзвичайних повноважень для прискорення виробництва озброєнь.

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14600 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки