В Белом доме соберут руководителей оборонных подрядчиков, чтобы обсудить ускорение производства оружия

Эксклюзив
15:27 • 10039 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 18831 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 16838 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 23271 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 50550 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 77681 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65094 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67668 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62017 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35006 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения4 марта, 08:18 • 24679 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время4 марта, 08:29 • 24588 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 24850 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 24935 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 16454 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 6400 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 24975 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 24893 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Руслан Кравченко
Сэм Альтман
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Сумская область
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo15:04 • 5424 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 16490 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 31416 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 39053 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 43044 просмотра
Шахед-136
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель

В Белом доме соберут руководителей оборонных подрядчиков, чтобы обсудить ускорение производства оружия

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Руководители американских оборонных подрядчиков посетят Белый дом в пятницу для обсуждения наращивания производства вооружений. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о неограниченных запасах боеприпасов и работе предприятий по чрезвычайным полномочиям.

В Белом доме соберут руководителей оборонных подрядчиков, чтобы обсудить ускорение производства оружия

Руководители американских оборонных подрядчиков планируют посетить Белый дом в пятницу, чтобы обсудить наращивание производства вооружений. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп стремился продемонстрировать уверенность в военном потенциале США, заявив во вторник, что существует "практически неограниченный запас" американских боеприпасов и что "войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы".

Ранее во вторник президент США заявил изданию Politico, что оборонные предприятия работают в условиях чрезвычайных полномочий для ускорения производства вооружений.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14600 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты