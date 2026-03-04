В Белом доме соберут руководителей оборонных подрядчиков, чтобы обсудить ускорение производства оружия
Киев • УНН
Руководители американских оборонных подрядчиков посетят Белый дом в пятницу для обсуждения наращивания производства вооружений. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о неограниченных запасах боеприпасов и работе предприятий по чрезвычайным полномочиям.
Руководители американских оборонных подрядчиков планируют посетить Белый дом в пятницу, чтобы обсудить наращивание производства вооружений. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп стремился продемонстрировать уверенность в военном потенциале США, заявив во вторник, что существует "практически неограниченный запас" американских боеприпасов и что "войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы".
Ранее во вторник президент США заявил изданию Politico, что оборонные предприятия работают в условиях чрезвычайных полномочий для ускорения производства вооружений.
