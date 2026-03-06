Трамп і Гегсет зустрічаються з представниками оборонних підрядників у Білому домі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет проведуть зустріч з представниками оборонних підрядників. Мета зустрічі – обговорення активної підтримки президентом швидкого нарощування можливостей американських виробників зброї.
Сьогодні президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет, як очікується, зустрінуться з представниками оборонних підрядників у Білому домі. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.
"Президент зустрінеться з представниками оборонних підрядників тут, у Білому домі, за кілька хвилин, разом з міністром Гегсетом", - сказала Лівітт журналістам.
"Це запланована зустріч, і її мета - обговорити активну та рішучу підтримку президентом швидкого нарощування можливостей американських виробників щодо випуску зброї американського виробництва", - додала вона.
Раніше цього тижня представник Білого дому повідомив, зокрема, що президент США обговорить із представниками оборонних підрядників нарощування виробництва зброї.
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що керівники американських оборонних підрядників планують відвідати Білий дім у п'ятницю, щоби обговорити нарощування виробництва озброєнь.