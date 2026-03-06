$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 23287 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
13:05 • 24041 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 42651 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 21033 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 21062 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 20378 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
6 березня, 09:57 • 19437 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19879 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17193 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Трамп і Гегсет зустрічаються з представниками оборонних підрядників у Білому домі

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет проведуть зустріч з представниками оборонних підрядників. Мета зустрічі – обговорення активної підтримки президентом швидкого нарощування можливостей американських виробників зброї.

Трамп і Гегсет зустрічаються з представниками оборонних підрядників у Білому домі

Сьогодні президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет, як очікується, зустрінуться з представниками оборонних підрядників у Білому домі. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

"Президент зустрінеться з представниками оборонних підрядників тут, у Білому домі, за кілька хвилин, разом з міністром Гегсетом", - сказала Лівітт журналістам.

"Це запланована зустріч, і її мета - обговорити активну та рішучу підтримку президентом швидкого нарощування можливостей американських виробників щодо випуску зброї американського виробництва", - додала вона.

У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане04.03.26, 21:28 • 10183 перегляди

Раніше цього тижня представник Білого дому повідомив, зокрема, що президент США обговорить із представниками оборонних підрядників нарощування виробництва зброї.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що керівники американських оборонних підрядників планують відвідати Білий дім у п'ятницю, щоби обговорити нарощування виробництва озброєнь.

Антоніна Туманова

Світ
Техніка
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки