BMW представила первый полноприводный M2 с разгоном до сотни за 3,3 секунды

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
13:49 • 840 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 31719 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 28607 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 43669 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 117559 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 68540 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 64797 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 60845 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 40190 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 42272 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.4м/с
62%
749мм
Популярные новости
санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал регионаVideo3 июня, 04:17 • 16544 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши3 июня, 04:27 • 40165 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм3 июня, 04:44 • 36261 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"08:15 • 4670 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 10468 просмотра
публикации
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 10668 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 31720 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 117559 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 113991 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 107620 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 62124 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 69781 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 103989 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 97542 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 117426 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Х-101

BMW представила первый полноприводный M2 с разгоном до сотни за 3,3 секунды

Киев • УНН

 • 378 просмотра

BMW представила полноприводный M2 на 473 л.с. в новом цвете кузова. Авто стало быстрее M3 Competition в разгоне до 100 км/ч.

BMW представила первый полноприводный M2 с разгоном до сотни за 3,3 секунды

BMW представила свой первый в истории полноприводный M2 модельного 2027 года — модель сохраняет мощность 473 л.с., полный привод делает ее быстрее, несмотря на увеличение веса, и стал доступен новый вариант окраски кузова Borusan Turkish Blue, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

"Слухи об этом ходили с момента запуска G87, информация о его существовании случайно просочилась в сеть, и вот он: первый в истории полноприводный BMW M2", — говорится в публикации.

M2 был бестселлером BMW M в прошлом году, и для модельного 2027 года BMW наконец может превратить свой компактный спортивный автомобиль во всесезонного компаньона, который дает водителю уверенность на снегу и льду, задействуя переднюю ось, когда задние колеса начинают пробуксовывать. Система M xDrive с электронно-управляемой многодисковой муфтой работает так же, как и в больших M3 и M4 Competition, позволяя автомобилю передавать больший крутящий момент на заднюю ось в режиме 4WD Sport и весь крутящий момент на заднюю ось в режиме 2WD. Если вы предпочитаете обойтись без дополнительного веса и остаться с чисто заднеприводным M2, такая версия также доступна, пишет издание.

В BMW M3 и M4 выбор полного привода означает наличие значка Competition, а мощность увеличивается с 473 л.с. в базовых моделях и 503 л.с. в заднеприводных вариантах Competition до 523 л.с. Но это BMW M2 с M xDrive, без значка Competition, поэтому мощность остается на уровне 473 л.с., "но вы бы не поверили в это после драг-рейсинга". Поскольку полноприводная версия M2 предлагается только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а не с шестиступенчатой механической, крутящий момент, как отмечается, не снижается до 406 фунт-футов (примерно 550 Н·м), оставаясь на уровне 443 фунт-футов (примерно 600 Н·м). Добавление полного привода увеличило массу автоматической версии M2 всего на примерно 55 кг, но при этом сделало автомобиль немного быстрее на прямой. Без предварительного разгона с места, M2 с M xDrive разгоняется от 0 до почти 100 км в час за 3,6 секунды, что на три десятые секунды быстрее, чем заднеприводная версия M2, а с предварительным разгоном время сокращается до 3,3 секунды, или на десятую долю секунды быстрее топового M3 Competition xDrive. Разгон от 0 до 200 км в час теперь занимает 12,8 секунды без предварительного разгона, 12,5 секунды с ним, а от 80 до 120 км/ч — 3,7 секунды.

BMW планирует оснастить 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом технологией предварительного зажигания M Ignite. Ожидается, что M2 получит эту технологию, когда модель 2027 поступит в производство на заводе в Мексике в августе, но это не увеличит мощность, а лишь повысит эффективность процесса сгорания, пишет издание.

В 2027 модельном году BMW предложит пять вариантов металлизированного и три однотонных цвета, а также шесть из линейки BMW Individual. Один из них — новый для M2 цвет Borusan Turkish Blue, более конфетный вариант по сравнению с небесно-голубым цветом Zandvoort Blue, с которым был представлен M2 на старте продаж. BMW не сообщила, какие еще оттенки будут предложены, но, учитывая, что M2 2026 имеет доступ к тому же количеству однотонных и металлизированных вариантов, цвет Borusan Turkish Blue, похоже, является дополнением, а не заменой, поэтому Portimao Blue Metallic, вероятно, останется в продаже, указывает издание.

BMW также не сообщила стоимость M2 2027 года, но xDrive добавляет около пяти тысяч долларов к цене M3 Competition, поэтому, как сообщается, можно ожидать, что M2 с M xDrive будет стоить от 70 000 долларов. BMW, вероятно, опубликует цены в ближайшие недели или позже в следующем месяце.

BMW готовит одновременно электрический и бензиновый M3 по "примерно одинаковой" цене05.05.26, 10:11 • 3142 просмотра

Юлия Шрамко

Авто
Техника
Мексика