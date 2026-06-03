BMW представила первый полноприводный M2 с разгоном до сотни за 3,3 секунды

BMW представила свой первый в истории полноприводный M2 модельного 2027 года — модель сохраняет мощность 473 л.с., полный привод делает ее быстрее, несмотря на увеличение веса, и стал доступен новый вариант окраски кузова Borusan Turkish Blue, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

"Слухи об этом ходили с момента запуска G87, информация о его существовании случайно просочилась в сеть, и вот он: первый в истории полноприводный BMW M2", — говорится в публикации.

M2 был бестселлером BMW M в прошлом году, и для модельного 2027 года BMW наконец может превратить свой компактный спортивный автомобиль во всесезонного компаньона, который дает водителю уверенность на снегу и льду, задействуя переднюю ось, когда задние колеса начинают пробуксовывать. Система M xDrive с электронно-управляемой многодисковой муфтой работает так же, как и в больших M3 и M4 Competition, позволяя автомобилю передавать больший крутящий момент на заднюю ось в режиме 4WD Sport и весь крутящий момент на заднюю ось в режиме 2WD. Если вы предпочитаете обойтись без дополнительного веса и остаться с чисто заднеприводным M2, такая версия также доступна, пишет издание.

В BMW M3 и M4 выбор полного привода означает наличие значка Competition, а мощность увеличивается с 473 л.с. в базовых моделях и 503 л.с. в заднеприводных вариантах Competition до 523 л.с. Но это BMW M2 с M xDrive, без значка Competition, поэтому мощность остается на уровне 473 л.с., "но вы бы не поверили в это после драг-рейсинга". Поскольку полноприводная версия M2 предлагается только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а не с шестиступенчатой механической, крутящий момент, как отмечается, не снижается до 406 фунт-футов (примерно 550 Н·м), оставаясь на уровне 443 фунт-футов (примерно 600 Н·м). Добавление полного привода увеличило массу автоматической версии M2 всего на примерно 55 кг, но при этом сделало автомобиль немного быстрее на прямой. Без предварительного разгона с места, M2 с M xDrive разгоняется от 0 до почти 100 км в час за 3,6 секунды, что на три десятые секунды быстрее, чем заднеприводная версия M2, а с предварительным разгоном время сокращается до 3,3 секунды, или на десятую долю секунды быстрее топового M3 Competition xDrive. Разгон от 0 до 200 км в час теперь занимает 12,8 секунды без предварительного разгона, 12,5 секунды с ним, а от 80 до 120 км/ч — 3,7 секунды.

BMW планирует оснастить 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом технологией предварительного зажигания M Ignite. Ожидается, что M2 получит эту технологию, когда модель 2027 поступит в производство на заводе в Мексике в августе, но это не увеличит мощность, а лишь повысит эффективность процесса сгорания, пишет издание.

В 2027 модельном году BMW предложит пять вариантов металлизированного и три однотонных цвета, а также шесть из линейки BMW Individual. Один из них — новый для M2 цвет Borusan Turkish Blue, более конфетный вариант по сравнению с небесно-голубым цветом Zandvoort Blue, с которым был представлен M2 на старте продаж. BMW не сообщила, какие еще оттенки будут предложены, но, учитывая, что M2 2026 имеет доступ к тому же количеству однотонных и металлизированных вариантов, цвет Borusan Turkish Blue, похоже, является дополнением, а не заменой, поэтому Portimao Blue Metallic, вероятно, останется в продаже, указывает издание.

BMW также не сообщила стоимость M2 2027 года, но xDrive добавляет около пяти тысяч долларов к цене M3 Competition, поэтому, как сообщается, можно ожидать, что M2 с M xDrive будет стоить от 70 000 долларов. BMW, вероятно, опубликует цены в ближайшие недели или позже в следующем месяце.

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