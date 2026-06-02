Lexus отказался от производства флагманского электромобиля LF-ZC

Lexus отказался от планов серийного производства электрического концепт-кара LF-ZC, который должен был стать флагманом новой дизайнерской и технологической стратегии бренда. Решение принято на фоне пересмотра компанией своих целей по развитию электромобилей, хотя отдельные наработки проекта планируют использовать в будущих моделях. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Как отмечает издание, у Lexus были большие планы относительно концепта LF-ZC, представленного в 2023 году. Серийная версия должна была стать флагманом будущего дизайна и инженерного направления электромобилей. Речь шла о большом запасе хода, футуристическом дизайне и новых методах производства.

К сожалению для поклонников, ожидавших флагманский электромобиль Lexus, эти амбициозные планы сворачиваются. Сообщается, что Lexus отменил планы по серийной версии LF-ZC.

По данным Automotive News, Toyota Motor Corp сокращает свои цели по производству электромобилей. Первой моделью, которую сняли с планов, стал LF-ZC, который, по слухам, должен был предварять следующее поколение электрического седана Lexus IS.

Toyota и Lexus, конечно, не прекращают все разработки электромобилей. Более того, компания заявляет, что технологии, полученные в ходе работы над LF-ZC, будут использованы в других проектах. Это может включать план Toyota по использованию твердотельных батарей в будущих электромобилях