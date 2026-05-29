Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Xiaomi теряет 5600 долларов на каждом электрокаре, несмотря на рекордные продажи

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

В первом квартале 2026 года Xiaomi теряла 5600 долларов на каждом авто. Несмотря на убытки, компания реализовала более 80 тысяч единиц транспорта.

Продажи электромобилей Xiaomi стремительно растут, но компания теряла 5600 долларов с каждой проданной машины в первом квартале 2026 года, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Электрокар Xiaomi, бренда, более известного производством доступных, но многофункциональных телефонов и гаджетов, оказался довольно популярным; недавно компания продала более 15 000 единиц всего за полчаса для второго поколения своей модели. На первый взгляд, гигант потребительской электроники, ставший автопроизводителем, находится на подъеме. Однако, отмечает издание, "за вирусными показателями по поставкам и переполненными автосалонами скрывается огромная проблема в финансовой отчетности компании".

Согласно отчету CarNewsChina, финансовые результаты Xiaomi Group за первый квартал 2026 года показывают, что подразделение по разработке интеллектуальных электромобилей и инноваций в области искусственного интеллекта принесло выручку в 19,9 млрд юаней (2,9 млрд долларов США). Однако это было омрачено операционным убытком в 3,1 млрд юаней (457 млн долларов США). Если оценить 80 856 проданных автомобилей за квартал, результат выглядит отрезвляющим, пишет издание. Xiaomi потеряла примерно 5600 долларов США с каждого проданного автомобиля за первые три месяца года, что является огромным скачком по сравнению с 900 долларами США с каждого автомобиля, которые компания теряла за тот же период прошлого года.

Хотя продажа автомобилей ниже себестоимости является отличительной чертой китайских стратегий продаж из-за ценовой войны за внимание и лояльность на китайском рынке, объемы продаж Xiaomi остаются невероятно высокими. Компания достигла роста поставок на 6,6% в годовом исчислении, несмотря на прекращение выпуска первого поколения серии SU7. Этот успех во многом обусловлен новой серией YU7, которая достигла отметки 232 000 поставленных единиц за 10 месяцев с момента выхода на рынок. Продажи в апреле также выросли на 71,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 36 702 единиц.

Проблемы с прибыльностью связаны с резким снижением маржи. Валовая маржа в сегменте умных электромобилей упала до 20,1% с 23,2% в прошлом году. Xiaomi объяснила это снижение налоговыми субсидиями на покупку автомобилей, меньшей долей поставок более маржинальной модели SU7 Ultra и ростом затрат на основные компоненты. В то же время резко растут расходы на расширение. Xiaomi активно расширяет свою розничную сеть до 490 магазинов в 143 городах материкового Китая, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

Xiaomi, отмечает издание, относится к автомобильной промышленности как к технологическому сектору, субсидируя сегодня оборудование себе в убыток, чтобы завтра захватить доминирующую долю рынка. Базовая версия YU7 начинается с агрессивной цены 233 500 юаней (34 300 долларов США), что непосредственно ниже западных показателей. У Xiaomi достаточно средств, чтобы пока смягчить эти потери, но эта жестокая война на истощение означает, что победы в объемах продаж в конечном итоге должны превратиться в реальную прибыль, указывает издание.

Юлия Шрамко

