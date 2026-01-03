$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 5482 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 20173 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 27572 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 29909 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 49229 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 71349 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63985 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 84279 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46931 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74855 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Xiaomi планирует поставить 550 тысяч электромобилей в 2026 году

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о цели поставить 550 000 электромобилей к 2026 году, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте за 18 месяцев, опередив Tesla, и планирует расширить линейку до шести моделей.

Xiaomi планирует поставить 550 тысяч электромобилей в 2026 году

Основатель корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь объявил амбициозную цель на 2026 год: поставить 550 000 электромобилей, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте всего за 18 месяцев, опередив по темпам Tesla. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Xiaomi готовит расширение линейки до шести моделей. В 2026 году ожидается выпуск четырех новинок, среди которых внедорожники с увеличенным запасом хода. Успех седана SU7, который эксперты назвали "предупредительным знаком" для западных автопроизводителей, закладывает основу для глобальной экспансии бренда в 2027 году.

Продажи Tesla в конце 2025 года упали на 15,6%02.01.26, 18:22 • 4016 просмотров

Параллельно с автопроизводством Xiaomi разрабатывает собственные 3-нанометровые чипы Xring O1 для конкуренции с Apple. Несмотря на успехи, компания сталкивается с усилением регуляторного контроля в Китае из-за аварий с участием SU7 и предупреждает о возможном дефиците микросхем памяти, что может повысить цены на смартфоны бренда уже в этом году.

Xiaomi отзывает 117 тыс. электрокаров SU7 после смертельной аварии19.09.25, 16:50 • 3694 просмотра

Степан Гафтко

Авто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Бренд
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Китай
Apple Inc.