Xiaomi планирует поставить 550 тысяч электромобилей в 2026 году

Основатель корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь объявил амбициозную цель на 2026 год: поставить 550 000 электромобилей, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте всего за 18 месяцев, опередив по темпам Tesla. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Xiaomi готовит расширение линейки до шести моделей. В 2026 году ожидается выпуск четырех новинок, среди которых внедорожники с увеличенным запасом хода. Успех седана SU7, который эксперты назвали "предупредительным знаком" для западных автопроизводителей, закладывает основу для глобальной экспансии бренда в 2027 году.

Продажи Tesla в конце 2025 года упали на 15,6%

Параллельно с автопроизводством Xiaomi разрабатывает собственные 3-нанометровые чипы Xring O1 для конкуренции с Apple. Несмотря на успехи, компания сталкивается с усилением регуляторного контроля в Китае из-за аварий с участием SU7 и предупреждает о возможном дефиците микросхем памяти, что может повысить цены на смартфоны бренда уже в этом году.

Xiaomi отзывает 117 тыс. электрокаров SU7 после смертельной аварии