Xiaomi планує поставити 550 тисяч електромобілів у 2026 році

$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 4700 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
15:51 • 19292 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 26844 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 29191 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 48656 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 70936 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 63726 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 84001 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46837 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 74712 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.5м/с
72%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено3 січня, 11:32 • 36183 перегляди
Прем'єр Чехії обіцяє переглянути постачання боєприпасів Україні3 січня, 13:49 • 7258 перегляди
Мадуро та його дружину захопили у власній спальні - CNN3 січня, 14:54 • 6698 перегляди
Віце-президентка Венесуели відвідала росію після заяви США про захоплення Мадуро3 січня, 15:13 • 8560 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto16:37 • 21160 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 64418 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 83302 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 96703 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 233049 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 163064 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Пем Бонді
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 58293 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 68026 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 65984 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 163064 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 61540 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Ракетна система С-400

Xiaomi планує поставити 550 тисяч електромобілів у 2026 році

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь оголосив про мету поставити 550 000 електромобілів до 2026 року, що на 34% більше за минулорічний показник. Компанія вийшла на прибутковість у цьому сегменті за 18 місяців, випередивши Tesla, і планує розширити лінійку до шести моделей.

Xiaomi планує поставити 550 тисяч електромобілів у 2026 році

Засновник корпорації Xiaomi Лей Цзюнь оголосив амбітну ціль на 2026 рік: поставити 550 000 електромобілів, що на 34% більше за минулорічний показник. Компанія вийшла на прибутковість у цьому сегменті всього за 18 місяців, випередивши за темпами Tesla. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Xiaomi готує розширення лінійки до шести моделей. У 2026 році очікується випуск чотирьох новинок, серед яких позашляховики з подовженим запасом ходу. Успіх седана SU7, який експерти назвали "попереджувальним знаком" для західних автовиробників, закладає підґрунтя для глобальної експансії бренду у 2027 році.

Продажі Tesla наприкінці 2025 року впали на 15,6%02.01.26, 18:22 • 4002 перегляди

Паралельно з автовиробництвом Xiaomi розробляє власні 3-нанометрові чіпи Xring O1 для конкуренції з Apple. Попри успіхи, компанія стикається з посиленням регуляторного контролю в Китаї через аварії за участю SU7 та попереджає про можливий дефіцит мікросхем пам'яті, що може підвищити ціни на смартфони бренду вже цього року.

Xiaomi відкликає 117 тис. електрокарів SU7 після смертельної аварії19.09.25, 16:50 • 3692 перегляди

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Бренд
Tesla Inc
Bloomberg
Китай
Apple