Xiaomi відкликає 117 тис. електрокарів SU7 після смертельної аварії

Ексклюзив
12:05 • 9068 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 7928 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 14288 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 30039 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 30362 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48059 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43831 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64776 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44582 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52272 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
12:05 • 9076 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
11:23 • 14292 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48060 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 56189 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 81363 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
Xiaomi відкликає 117 тис. електрокарів SU7 після смертельної аварії

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Китайський виробник електромобілів Xiaomi відкликає 116 877 автомобілів SU7, вироблених з 6 лютого 2024 року по 30 серпня 2025 року, через помилки в програмному забезпеченні системи допомоги водію. Компанія усуне проблеми за допомогою бездротового оновлення.

Xiaomi відкликає 117 тис. електрокарів SU7 після смертельної аварії

Китайський виробник електромобілів Xiaomi відкликає майже 117 000 автомобілів SU7 (понад третину своїх автомобілів) через помилки у програмному забезпеченні системи допомоги водію, після смертельної аварії за участю такого седана близько пів року тому, пише УНН з посиланням на South China Moring Post.

Деталі

Згідно із заявою Державного управління регулювання ринку країни, опублікованою в п'ятницю, буде відкликано загалом 116 877 повністю електричних автомобілів SU7, вироблених у період з 6 лютого 2024 року по 30 серпня 2025 року.

У заяві йдеться, що система допомоги водієві Xiaomi має "недостатню здатність розпізнавання і може неадекватно виявляти та попереджати водіїв у певних ситуаціях", згідно зі стандартами систем автономного водіння рівня 2 (L2).

Компанія Xiaomi заявила, що усуне технічні проблеми за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.

Акції компанії впали менш ніж на 0,3%, закрившись на позначці 56,70 гонконгських доларів у п'ятницю.

За даними SAE International, міжнародної організації зі стандартизації, що базується в США, більшість систем автономного водіння, доступних у материковому Китаї, належать до категорій L2 або L2+. В обох випадках водії повинні постійно тримати руки на кермі.

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Електроенергія
Китай
Сполучені Штати Америки