Xiaomi відкликає 117 тис. електрокарів SU7 після смертельної аварії
Київ • УНН
Китайський виробник електромобілів Xiaomi відкликає 116 877 автомобілів SU7, вироблених з 6 лютого 2024 року по 30 серпня 2025 року, через помилки в програмному забезпеченні системи допомоги водію. Компанія усуне проблеми за допомогою бездротового оновлення.
Китайський виробник електромобілів Xiaomi відкликає майже 117 000 автомобілів SU7 (понад третину своїх автомобілів) через помилки у програмному забезпеченні системи допомоги водію, після смертельної аварії за участю такого седана близько пів року тому, пише УНН з посиланням на South China Moring Post.
Деталі
Згідно із заявою Державного управління регулювання ринку країни, опублікованою в п'ятницю, буде відкликано загалом 116 877 повністю електричних автомобілів SU7, вироблених у період з 6 лютого 2024 року по 30 серпня 2025 року.
У заяві йдеться, що система допомоги водієві Xiaomi має "недостатню здатність розпізнавання і може неадекватно виявляти та попереджати водіїв у певних ситуаціях", згідно зі стандартами систем автономного водіння рівня 2 (L2).
Компанія Xiaomi заявила, що усуне технічні проблеми за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.
Акції компанії впали менш ніж на 0,3%, закрившись на позначці 56,70 гонконгських доларів у п'ятницю.
За даними SAE International, міжнародної організації зі стандартизації, що базується в США, більшість систем автономного водіння, доступних у материковому Китаї, належать до категорій L2 або L2+. В обох випадках водії повинні постійно тримати руки на кермі.
Покупці електрокарів YU7 від Xiaomi зіткнулися з очікуванням доставки у понад рік: це викликало скарги01.07.25, 16:38 • 1544 перегляди