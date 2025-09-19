Xiaomi отзывает 117 тыс. электрокаров SU7 после смертельной аварии

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 11150 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 10630 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 16462 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 31340 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 31483 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49472 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44265 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65029 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44756 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52478 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.6м/с
54%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 24927 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 24673 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 20144 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 17126 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 18204 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 872 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 11145 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 16461 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49468 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 57154 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 872 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 696 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 8168 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10128 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22697 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times
ТикТок

Xiaomi отзывает 117 тыс. электрокаров SU7 после смертельной аварии

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Китайский производитель электромобилей Xiaomi отзывает 116 877 автомобилей SU7, произведенных с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года, из-за ошибок в программном обеспечении системы помощи водителю. Компания устранит проблемы с помощью беспроводного обновления.

Xiaomi отзывает 117 тыс. электрокаров SU7 после смертельной аварии

Китайский производитель электромобилей Xiaomi отзывает почти 117 000 автомобилей SU7 (более трети своих автомобилей) из-за ошибок в программном обеспечении системы помощи водителю, после смертельной аварии с участием такого седана около полугода назад, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Согласно заявлению Государственного управления регулирования рынка страны, опубликованному в пятницу, будет отозвано в общей сложности 116 877 полностью электрических автомобилей SU7, произведенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.

В заявлении говорится, что система помощи водителю Xiaomi имеет "недостаточную способность распознавания и может неадекватно обнаруживать и предупреждать водителей в определенных ситуациях", согласно стандартам систем автономного вождения уровня 2 (L2).

Компания Xiaomi заявила, что устранит технические проблемы с помощью беспроводного обновления программного обеспечения.

Акции компании упали менее чем на 0,3%, закрывшись на отметке 56,70 гонконгских долларов в пятницу.

По данным SAE International, международной организации по стандартизации, базирующейся в США, большинство систем автономного вождения, доступных в материковом Китае, относятся к категориям L2 или L2+. В обоих случаях водители должны постоянно держать руки на руле.

Покупатели электрокаров YU7 от Xiaomi столкнулись с ожиданием доставки более года: это вызвало жалобы01.07.25, 16:38 • 1544 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Электроэнергия
Китай
Соединённые Штаты