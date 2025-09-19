Xiaomi отзывает 117 тыс. электрокаров SU7 после смертельной аварии
Китайский производитель электромобилей Xiaomi отзывает 116 877 автомобилей SU7, произведенных с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года, из-за ошибок в программном обеспечении системы помощи водителю. Компания устранит проблемы с помощью беспроводного обновления.
Китайский производитель электромобилей Xiaomi отзывает почти 117 000 автомобилей SU7 (более трети своих автомобилей) из-за ошибок в программном обеспечении системы помощи водителю, после смертельной аварии с участием такого седана около полугода назад, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Детали
Согласно заявлению Государственного управления регулирования рынка страны, опубликованному в пятницу, будет отозвано в общей сложности 116 877 полностью электрических автомобилей SU7, произведенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.
В заявлении говорится, что система помощи водителю Xiaomi имеет "недостаточную способность распознавания и может неадекватно обнаруживать и предупреждать водителей в определенных ситуациях", согласно стандартам систем автономного вождения уровня 2 (L2).
Компания Xiaomi заявила, что устранит технические проблемы с помощью беспроводного обновления программного обеспечения.
Акции компании упали менее чем на 0,3%, закрывшись на отметке 56,70 гонконгских долларов в пятницу.
По данным SAE International, международной организации по стандартизации, базирующейся в США, большинство систем автономного вождения, доступных в материковом Китае, относятся к категориям L2 или L2+. В обоих случаях водители должны постоянно держать руки на руле.
