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Фонд госимущества выставил на аукцион квартиры Лебедева и автомобили Дерипаски

Киев • УНН

 • 230 просмотра

ФГИУ выставил на торги имущество Лебедева и Дерипаски за 29,2 млн грн. Аукционы по продаже семи санкционных лотов запланированы на 30 июня 2026 года.

Фонд госимущества выставил на аукцион квартиры Лебедева и автомобили Дерипаски

Фонд государственного имущества Украины объявил новые аукционы по продаже арестованных санкционных активов через систему "Прозорро.Продажи". На торги выставлено семь лотов общей стартовой стоимостью 29,2 млн грн. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.

Среди активов, которые планируют реализовать, – квартиры и автомобили, ранее принадлежавшие подсанкционным лицам.

В частности, на аукцион выставлены две квартиры в Киеве, владельцем которых был российский пропагандист и дизайнер Артемий Лебедев. Также на торги вынесена квартира площадью 49 квадратных метров в Ирпене, принадлежавшая Наталье Пащенко – так называемой "министру здравоохранения" оккупационной администрации Луганской области.

Кроме того, среди лотов представлены четыре автомобиля марки Toyota, ранее принадлежавшие российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Все аукционы запланированы на 30 июня 2026 года. Принять участие в торгах могут все желающие, за исключением лиц, связанных с государством-агрессором 

– говорится в сообщении. 

Реализация санкционных активов происходит в рамках государственной политики по конфискации имущества лиц, поддерживающих агрессию против Украины или сотрудничающих с российскими властями.

Более 1,3 тыс. российских торговых марок в Украине до сих пор под защитой - Опендатабот03.06.26, 11:23 • 3512 просмотров

Андрей Тимощенков

Экономика
Недвижимость
российская пропаганда
Санкции
Toyota
Киев