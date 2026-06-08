Фонд госимущества выставил на аукцион квартиры Лебедева и автомобили Дерипаски
Киев • УНН
ФГИУ выставил на торги имущество Лебедева и Дерипаски за 29,2 млн грн. Аукционы по продаже семи санкционных лотов запланированы на 30 июня 2026 года.
Фонд государственного имущества Украины объявил новые аукционы по продаже арестованных санкционных активов через систему "Прозорро.Продажи". На торги выставлено семь лотов общей стартовой стоимостью 29,2 млн грн. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.
Среди активов, которые планируют реализовать, – квартиры и автомобили, ранее принадлежавшие подсанкционным лицам.
В частности, на аукцион выставлены две квартиры в Киеве, владельцем которых был российский пропагандист и дизайнер Артемий Лебедев. Также на торги вынесена квартира площадью 49 квадратных метров в Ирпене, принадлежавшая Наталье Пащенко – так называемой "министру здравоохранения" оккупационной администрации Луганской области.
Кроме того, среди лотов представлены четыре автомобиля марки Toyota, ранее принадлежавшие российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Все аукционы запланированы на 30 июня 2026 года. Принять участие в торгах могут все желающие, за исключением лиц, связанных с государством-агрессором
Реализация санкционных активов происходит в рамках государственной политики по конфискации имущества лиц, поддерживающих агрессию против Украины или сотрудничающих с российскими властями.
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