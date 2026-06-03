Более 1,3 тыс. российских торговых марок в Украине до сих пор под защитой - Опендатабот

С начала полномасштабного вторжения в Украине продлили срок действия 16 торговых марок российского происхождения. В целом под юридической защитой остаются 1356 из 3238 российских брендов, зарегистрированных до начала войны. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

Сохранение прав на российские торговые марки может иметь значение для будущих судебных процессов по возмещению ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

Накануне полномасштабного вторжения в Украине было зарегистрировано 3238 российских торговых марок, и на данный момент почти каждый второй бренд (1356) сохранил свой правовой статус.

Среди ТМ, которые до сих пор формально защищены в украинском правовом поле, значатся "Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майский", Curtis и другие.

У 196 торговых марок срок действия уже истек, однако в реестрах они до сих пор отображаются как действующие до момента официальной публикации изменений.

Наибольшее количество российских брендов зафиксировано в сферах:

рекламы и бизнес-услуг — 454 бренда;

медицинских и гигиенических препаратов — 383 бренда;

бумажной продукции и канцелярии — 243 бренда;

пищевых продуктов и приправ — 192 бренда.

Как работает мораторий и санкции

В Украине действует мораторий, запрещающий резидентам рф и Беларуси осуществлять любые регистрационные действия, в частности передавать права собственности на ТМ.

В то же время мораторий не запрещает продлевать срок действия свидетельств, чем и воспользовались владельцы некоторых брендов. УКРНОИВИ уже продлил защиту для 16 марок, среди которых противоэпилептический препарат "Альгерика", алкогольные напитки "Смирновъ" и изображение ТМ "Простоквашино".

Также по данным "Опендатабот", под санкциями СНБО сейчас находятся 23 торговые марки (в частности, связанные с Григорием Лепсом или "Альфа-Банком"), однако они также остаются зарегистрированными.

Еще одну российскую ТМ по решению суда передали в управление АРМА. Поскольку свидетельство действует 10 лет, отдельные бренды могут законно оставаться в реестрах до 2033 года.

Кроме того, продление действия ТМ разрешено решениями СНБО как исключение из общего моратория. Сохранение прав на эти активы важно для будущих судебных процессов против россии, ведь такие ТМ потенциально могут быть использованы для компенсации нанесенного войной ущерба.

Автоматически аннулировать марку из-за российского происхождения владельца по закону невозможно, для этого требуется решение суда. Если же активы конфискует Высший антикоррупционный суд, права на ТМ передаются Фонду госимущества Украины.

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