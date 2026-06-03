Более 1,3 тыс. российских торговых марок в Украине до сих пор под защитой - Опендатабот

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 17532 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
06:48 • 16621 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 33531 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 99715 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 59768 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 60031 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 57228 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 39778 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 41946 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 104929 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
63%
750мм
Популярные новости
США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана из-за связей с КСИР3 июня, 00:38 • 16115 просмотра
В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных системVideo3 июня, 01:16 • 37664 просмотра
В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализациюVideo3 июня, 03:52 • 13214 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши04:27 • 29627 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм04:44 • 25886 просмотра
публикации
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
07:12 • 17542 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 99729 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 104932 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 99913 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 96686 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 56837 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 64678 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 99034 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 92745 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 112639 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Более 1,3 тыс. российских торговых марок в Украине до сих пор под защитой - Опендатабот

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В Украине действуют 1356 российских брендов, а для 16 марок срок действия продлили. Права на эти активы сохраняют для будущего возмещения убытков.

Более 1,3 тыс. российских торговых марок в Украине до сих пор под защитой - Опендатабот

С начала полномасштабного вторжения в Украине продлили срок действия 16 торговых марок российского происхождения. В целом под юридической защитой остаются 1356 из 3238 российских брендов, зарегистрированных до начала войны. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

Сохранение прав на российские торговые марки может иметь значение для будущих судебных процессов по возмещению ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

Накануне полномасштабного вторжения в Украине было зарегистрировано 3238 российских торговых марок, и на данный момент почти каждый второй бренд (1356) сохранил свой правовой статус.

Среди ТМ, которые до сих пор формально защищены в украинском правовом поле, значатся "Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майский", Curtis и другие.

У 196 торговых марок срок действия уже истек, однако в реестрах они до сих пор отображаются как действующие до момента официальной публикации изменений.

Наибольшее количество российских брендов зафиксировано в сферах:

  • рекламы и бизнес-услуг — 454 бренда;
    • медицинских и гигиенических препаратов — 383 бренда;
      • бумажной продукции и канцелярии — 243 бренда;
        • пищевых продуктов и приправ — 192 бренда.

          Как работает мораторий и санкции

          В Украине действует мораторий, запрещающий резидентам рф и Беларуси осуществлять любые регистрационные действия, в частности передавать права собственности на ТМ. 

          В то же время мораторий не запрещает продлевать срок действия свидетельств, чем и воспользовались владельцы некоторых брендов. УКРНОИВИ уже продлил защиту для 16 марок, среди которых противоэпилептический препарат "Альгерика", алкогольные напитки "Смирновъ" и изображение ТМ "Простоквашино".

          Также по данным "Опендатабот", под санкциями СНБО сейчас находятся 23 торговые марки (в частности, связанные с Григорием Лепсом или "Альфа-Банком"), однако они также остаются зарегистрированными.

          Еще одну российскую ТМ по решению суда передали в управление АРМА. Поскольку свидетельство действует 10 лет, отдельные бренды могут законно оставаться в реестрах до 2033 года.

          Кроме того, продление действия ТМ разрешено решениями СНБО как исключение из общего моратория. Сохранение прав на эти активы важно для будущих судебных процессов против россии, ведь такие ТМ потенциально могут быть использованы для компенсации нанесенного войной ущерба.

          Автоматически аннулировать марку из-за российского происхождения владельца по закону невозможно, для этого требуется решение суда. Если же активы конфискует Высший антикоррупционный суд, права на ТМ передаются Фонду госимущества Украины.

          рф запрещает параллельный импорт электроники и ограничивает поставки техники ведущих брендов - разведка22.05.26, 16:20 • 2943 просмотра

          Ольга Розгон

          ОбществоЭкономика
          российская пропаганда
          Санкции
          Бренд
          Война в Украине
          Совет национальной безопасности и обороны Украины
          Украина