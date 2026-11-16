В Харьковской области разоблачили схему продажи автомобилей, ввезённых под видом гуманитарной помощи для ВСУ, на 9,1 млн грн

В Харьковской области двух мужчин подозревают в незаконном ввозе из Литвы 25 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ с последующей продажей. Общую стоимость машин оценивают более чем в 9,1 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры двум жителям Харьковской области сообщили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в значительных размерах (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины). По данным следствия, в период с ноября 2025 года по ноябрь 2026 года мужчины организовали ввоз из Литовской Республики 25 подержанных автомобилей общей рыночной стоимостью более 9,1 млн грн - говорится в сообщении.

Автомобили декларировали как безвозмездную гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины, предназначенную одной из общественных организаций. Это позволяло ввозить транспортные средства без уплаты обязательных таможенных платежей.

Однако, по версии следствия, передавать автомобили военным мужчины не собирались. Вместо этого они выставляли их на продажу через популярную онлайн-платформу, договаривались с покупателями о цене и получали оплату наличными в гривнах и долларах США.

По такой схеме в Украину ввезли автомобили BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai и других марок.

Во время обысков на площадках, где автомобили хранили и демонстрировали покупателям, правоохранители обнаружили транспортные средства, которые, по данным следствия, использовались в схеме. На 19 автомобилей наложен арест.

Обоих мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному ввозу и продаже автомобилей.

Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога — более 2,5 млн грн и 6,5 млн грн.

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