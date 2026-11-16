В Харьковской области разоблачили схему продажи автомобилей, ввезённых под видом гуманитарной помощи для ВСУ, на 9,1 млн грн

$45.430.0450.220.12
enru
15:28 • 4836 просмотра
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo
Эксклюзив
15:23 • 5118 просмотра
Более 700 тысяч гектаров: в прокуратуре рассказали о возвращении государству земель НААН Украины
15:14 • 4422 просмотра
Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины
14:53 • 5910 просмотра
Завтра состоится заседание "Рамштайна" — какие потребности Украины представит министр обороны Евгений Хмара
14:51 • 5456 просмотра
Останется в дивизионе B или вылетит в дивизион C - анонс решающего матча Лиги наций Украина-ГрузияPhoto
14:34 • 9572 просмотра
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto
14:13 • 10628 просмотра
путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком
13:59 • 11257 просмотра
Повреждено дорожное полотно как минимум в двух местах — в сети показали снимки Крымского мостаVideo
13:52 • 9306 просмотра
В Киеве меняют режим наружного освещения — будет ли темно в парках, скверах и на улицах
13:24 • 16932 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
76%
753мм
Популярные новости
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом16 ноября, 05:59 • 27786 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения16 ноября, 07:00 • 22906 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT16 ноября, 08:20 • 21679 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро16 ноября, 10:00 • 21188 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 24906 просмотра
публикации
Санкции против рф и миллиарды евро для Украины: главные итоги заседания Совета ЕС 16 ноября16:01 • 88 просмотра
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto14:34 • 9594 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон13:24 • 16940 просмотра
За работу под обстрелами предлагают особые льготы: кто сможет получить двойной стаж и компенсацию коммунальных услуг12:15 • 17859 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
11:15 • 26271 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Китай
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo15:28 • 4852 просмотра
В Берлине на аукцион выставили бункер почти за 400 тысяч евро — что получит покупательPhoto15:05 • 2110 просмотра
Xbox призывает геймеров взять выходной на работе, чтобы поиграть в GTA VI Photo15:04 • 1890 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 25045 просмотра
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев16 ноября, 05:52 • 32164 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Financial Times
Фильм
Сериал

В Харьковской области разоблачили схему продажи автомобилей, ввезённых под видом гуманитарной помощи для ВСУ, на 9,1 млн грн

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Двух мужчин подозревают во ввозе 25 автомобилей из Литвы под видом гуманитарной помощи и их продаже за 9,1 млн грн. Арестованы 19 машин.

В Харьковской области разоблачили схему продажи автомобилей, ввезённых под видом гуманитарной помощи для ВСУ, на 9,1 млн грн

В Харьковской области двух мужчин подозревают в незаконном ввозе из Литвы 25 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ с последующей продажей. Общую стоимость машин оценивают более чем в 9,1 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры двум жителям Харьковской области сообщили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в значительных размерах (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины). По данным следствия, в период с ноября 2025 года по ноябрь 2026 года мужчины организовали ввоз из Литовской Республики 25 подержанных автомобилей общей рыночной стоимостью более 9,1 млн грн

- говорится в сообщении.

Автомобили декларировали как безвозмездную гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины, предназначенную одной из общественных организаций. Это позволяло ввозить транспортные средства без уплаты обязательных таможенных платежей.

Однако, по версии следствия, передавать автомобили военным мужчины не собирались. Вместо этого они выставляли их на продажу через популярную онлайн-платформу, договаривались с покупателями о цене и получали оплату наличными в гривнах и долларах США.

По такой схеме в Украину ввезли автомобили BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai и других марок.

Во время обысков на площадках, где автомобили хранили и демонстрировали покупателям, правоохранители обнаружили транспортные средства, которые, по данным следствия, использовались в схеме. На 19 автомобилей наложен арест.

Обоих мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному ввозу и продаже автомобилей.

Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога — более 2,5 млн грн и 6,5 млн грн.

Афера с землёй возле Буковеля: государству возвращают почти 10 гектаров карпатского леса14.11.26, 16:48 • 11340 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПАвто
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Audi
Toyota
Вооруженные силы Украины
Литва