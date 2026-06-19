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В Британии украинца приговорили к семи годам лишения свободы за поджог имущества Стармера

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Гражданина Украины Романа Лавриновича приговорили к семи годам тюремного заключения за поджог автомобиля и дома премьер-министра Кира Стармера. Соучастник Станислав Карпюк получил два года, а поджоги координировал русскоязычный куратор в Telegram.

В Британии украинца приговорили к семи годам лишения свободы за поджог имущества Стармера

Два мужчин в Великобритании были осуждены за поджоги автомобиля и недвижимости, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Гражданин Украины Роман Лавринович получил семь лет лишения свободы, а уроженец Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк - два года. Как выяснило следствие, поджоги могли координироваться через русскоязычного куратора в Telegram. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича приговорили к семи годам лишения свободы, а 27-летнего уроженца Украины, гражданина Румынии Станислава Карпюка — к двум годам лишения свободы. Приговор огласил суд Олд-Бейли.

Как выяснило издание, атаки осуществлялись по поручению россии.

Лавринович совершил поджоги после вербовки русскоязычным пользователем Telegram под псевдонимом "EL", который пообещал ему оплату. Ранее тот же неизвестный нанимал его для расклейки ультраправых плакатов.

Судья господин Джастис Гарнем назвал Лавриновича "полезным идиотом", которым было легко манипулировать.

По словам судьи, он "легко продался" и "согласился на эту работу так же, как соглашался на другие грязные мелкие задания".

Карпюк, по оценке суда, выполнял "вспомогательную роль" в поджогах, которые судья назвал "абсолютно безрассудными".

Суд заслушал данные о том, что в мае прошлого года на улице на севере Лондона подожгли автомобиль Toyota, который ранее принадлежал Киру Стармеру.

Через несколько дней были подожжены два дома, в том числе один, который премьер-министр до сих пор имеет в собственности и сдавал в аренду своей свояченице Джудит Александер.

В понедельник суд признал Лавриновича и Карпюка виновными.

Лавриновича также осудили по альтернативным обвинениям в повреждении имущества путем поджога с осознанием риска для жизни людей. В то же время его оправдали по обвинению в поджоге с намерением поставить под угрозу человеческую жизнь.

Третьего фигуранта дела, 35-летнего Петра Починка, признали невиновным в сговоре.

После поджогов куратор связался с Лавриновичем 12 мая, сообщив, что тот получит криптовалюту, и посоветовал избавиться от своей одежды.

Затем он призвал его покинуть город, однако через несколько часов Лавриновича задержали во время рейда полиции в его доме в районе Сиденгем.

Во время допроса он заявил, что не знал, кто такой премьер-министр, и никогда не слышал о Кире Стармере.

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Адвокат Лавриновича Джеймс Скоуби заявил, что его подзащитный был "лишь рядовым исполнителем" и "пушечным мясом для такого типа проникновения".

Он добавил, что Лавринович сожалеет о содеянном и стыдится того, какой позор принес своей семье в Украине.

Также адвокат сообщил, что в одном из сообщений "EL" прямо указал: достаточно повредить входную дверь, если это привлечет внимание медиа.

Карпюка задержали 17 мая в аэропорту Лутон, когда он готовился сесть на рейс в Румынию.

Его адвокат Шахид Рашид заявил, что Карпюк был лишь "человеком, который передавал деньги", и не должен был получить никакой выгоды от преступлений.

По словам защитника, его мотивом было желание помочь другу, который срочно нуждался в деньгах на лечение отца.

Отец Карпюка сообщил BBC возле суда, что считает приговор несправедливым, поскольку куратор так и не был задержан или наказан.

Мать Лавриновича, которая попросила не называть ее имени, сказала, что чувствует себя "разбитой и пристыженной".

Она добавила: "Плохое состояние здоровья Романа с раннего детства повлияло на его интеллект, и я пыталась защитить его от плохих людей. Но он очень наивный.

Я бы хотела, чтобы моего сына лучше отправили в Украину защищать нашу страну на передовой".

Поджоги имущества Кира Стармера: в Британии еще один украинец предстал перед судом21.05.25, 16:30 • 3317 просмотров

Ольга Розгон

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