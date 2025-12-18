«Семейные мелодрамы» в Threads: сеть обсуждает интригующую историю любви

$42.340.15
Эксклюзив
15:30 • 4656 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 6724 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 9378 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 16899 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 23139 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 10618 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 18140 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 17458 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 15453 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 23289 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 4394 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 19289 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 55610 просмотра
