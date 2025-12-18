«Семейные мелодрамы» в Threads: сеть обсуждает интригующую историю любви

В Threads появился новый тренд, который быстро распространяется по сети. Пользователи обсуждают историю, связанную с Владимиром Бортковым, его девушкой Викторией Стасий и Верой Винчук, которую в постах называют его "ошибкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Threads Владимира Борткова.

Подробности

Толчком к волне обсуждений стал один пост, скриншот которого активно расходится по сети.

Именно его называют первым в этой истории. В публикациях упоминаются три имени: Владимир Бортков, его девушка Виктория Стасий и Вера Винчук. Мужчина призвал свою девушку Викторию вернуться к нему после того, как изменил ей с Верой.

Такие посты быстро подхватили другие пользователи сети и устроили волну забавных мемов и обсуждений этой темы.

"Я только появился в студии, Стасий Виктория Сергеевна, толкните меня, боюсь пропустить ее выступление" - написал пользователь сети

"Вика, давай решай, а то сейчас выключат свет и я не узнаю, чем все закончилось" - написала другая пользовательница



В то же время, вероятно, одна из девушек, о которой идет речь - Вера, откликнулась в комментариях под постом мужчины и утверждает, что на момент отношений с ним его девушка Виктория была за границей и ушла от него. Более того, он рассказывал, что Виктория плохая женщина и изменяла ему.

Таким образом, частная история стала вирусным контентом в Threads и превратилась в отдельный сетевой тренд, к которому подключились не только пользователи, но и бренды.

