“Сімейні мелодрами” у Threads: мережа обговорює інтригуючу історію кохання
Київ • УНН
У Threads поширюється історія Володимира Борткова, який закликав свою дівчину Вікторію повернутися після зради з Вірою Вінчук. Ця приватна історія швидко перетворилася на вірусний контент та тренд у мережі.
У Threads з’явився новий тренд, який швидко поширюється мережею. Користувачі обговорюють історію, пов’язану з Володимиром Бортковим, його дівчиною Вікторією Стасій та Вірою Вінчук, яку в дописах називають його "ошибкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Threads Володимира Борткова.
Деталі
Поштовхом до хвилі обговорень став один пост, скріншот якого активно розходиться мережею.
Саме його називають першим у цій історії. У публікаціях згадуються три імені: Володимир Бортков, його дівчина Вікторія Стасій та Віра Вінчук. Чоловік закликав свою дівчину Вікторію повернутися до нього після того, як зрадив їй з Вірою.
Такі дописи швидко підхопили інші користувачі мережі та влаштували хвилю кумедних мемів та обговорень цієї теми.
"Я тільки появився в студії, Стасій Вікторія Сергіївна, штурхніть мене, боюсь пропустити її виступ" - написав користувач мережі
"Віка, давай рішай, бо зараз вимкнуть світло і я не дізнаюся чим воно все закінчилося" - написала інша користувачка
Натомість імовірно одна з дівчат про який йдеться - Віра, відгукнулась у коментарях під дописом чоловіка, та стверджує, що на момент стосунків з ним, його дівчина Вікторія була за кордоном та пішла від нього. Ба більше, розповідав, що Вікторія погана жінка та йому зраджувала.
Таким чином, приватна історія стала вірусним контентом у Threads і перетворилася на окремий мережевий тренд, до якого підключилися не лише користувачі, а й бренди.
