“Сімейні мелодрами” у Threads: мережа обговорює інтригуючу історію кохання

У Threads з’явився новий тренд, який швидко поширюється мережею. Користувачі обговорюють історію, пов’язану з Володимиром Бортковим, його дівчиною Вікторією Стасій та Вірою Вінчук, яку в дописах називають його "ошибкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Threads Володимира Борткова.

Деталі

Поштовхом до хвилі обговорень став один пост, скріншот якого активно розходиться мережею.

Саме його називають першим у цій історії. У публікаціях згадуються три імені: Володимир Бортков, його дівчина Вікторія Стасій та Віра Вінчук. Чоловік закликав свою дівчину Вікторію повернутися до нього після того, як зрадив їй з Вірою.

Такі дописи швидко підхопили інші користувачі мережі та влаштували хвилю кумедних мемів та обговорень цієї теми.

"Я тільки появився в студії, Стасій Вікторія Сергіївна, штурхніть мене, боюсь пропустити її виступ" - написав користувач мережі

"Віка, давай рішай, бо зараз вимкнуть світло і я не дізнаюся чим воно все закінчилося" - написала інша користувачка



Натомість імовірно одна з дівчат про який йдеться - Віра, відгукнулась у коментарях під дописом чоловіка, та стверджує, що на момент стосунків з ним, його дівчина Вікторія була за кордоном та пішла від нього. Ба більше, розповідав, що Вікторія погана жінка та йому зраджувала.

Таким чином, приватна історія стала вірусним контентом у Threads і перетворилася на окремий мережевий тренд, до якого підключилися не лише користувачі, а й бренди.

