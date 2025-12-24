Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире благодаря бензиновым моделям - СВР Украины
Китай, переходя на электромобили, экспортирует избыток бензиновых авто, заполняя рынки Восточной Европы, Африки и Латинской Америки. 76% автоэкспорта Китая составляют бензиновые модели, что позволило ему стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире.
Китайская Народная Республика стремительно переходит на электромобили - это создало избыток бензиновых и дизельных машин, потерявших спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В СВР отметили: вместо сворачивания производства Пекин избрал другой путь - агрессивный экспорт. В результате рынки других стран мира, в частности Восточной Европы, Африки и Латинской Америки, быстро наполняются китайскими авто с двигателями внутреннего сгорания.
Хотя на глобальном уровне Китай ассоциируют прежде всего с электромобилями, именно бензиновые модели составляют около 76% его автоэкспорта. За несколько лет их экспорт вырос в разы – и именно благодаря этим машинам Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обойдя традиционных лидеров
Как отметили в украинской внешней разведке, это просчитанная стратегия, ведь Китай, таким образом, целенаправленно заходит на рынки, где покупатели ориентируются на доступность, а не экологию или инновации. Так формируется лояльная аудитория, которая со временем станет потребителем и китайских электромобилей.
Фактически Пекин играет в долгую: декарбонизируется внутри страны, а извне еще годами будет продавать бензиновые авто, используя регуляторные "слепые зоны" Запада. Хитрый маневр позволяет Китаю одновременно очищать собственный рынок и усиливать влияние на мировой автопром
