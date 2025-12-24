Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире благодаря бензиновым моделям - СВР Украины

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 2192 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 20652 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 38750 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 49997 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 58262 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 38343 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 45127 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21669 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19004 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24487 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
62%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 17469 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 12939 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 8022 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 13683 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 5432 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 49988 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 31931 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 58254 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 45120 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 100677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джо Байден
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 3728 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 28423 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 26335 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 29619 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 31589 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Дипломатка
Золото

Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире благодаря бензиновым моделям - СВР Украины

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Китай, переходя на электромобили, экспортирует избыток бензиновых авто, заполняя рынки Восточной Европы, Африки и Латинской Америки. 76% автоэкспорта Китая составляют бензиновые модели, что позволило ему стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире.

Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире благодаря бензиновым моделям - СВР Украины
Фото: Служба внешней разведки Украины

Китайская Народная Республика стремительно переходит на электромобили - это создало избыток бензиновых и дизельных машин, потерявших спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

В СВР отметили: вместо сворачивания производства Пекин избрал другой путь - агрессивный экспорт. В результате рынки других стран мира, в частности Восточной Европы, Африки и Латинской Америки, быстро наполняются китайскими авто с двигателями внутреннего сгорания.

Хотя на глобальном уровне Китай ассоциируют прежде всего с электромобилями, именно бензиновые модели составляют около 76% его автоэкспорта. За несколько лет их экспорт вырос в разы – и именно благодаря этим машинам Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обойдя традиционных лидеров

- говорится в сообщении.

Как отметили в украинской внешней разведке, это просчитанная стратегия, ведь Китай, таким образом, целенаправленно заходит на рынки, где покупатели ориентируются на доступность, а не экологию или инновации. Так формируется лояльная аудитория, которая со временем станет потребителем и китайских электромобилей.

Фактически Пекин играет в долгую: декарбонизируется внутри страны, а извне еще годами будет продавать бензиновые авто, используя регуляторные "слепые зоны" Запада. Хитрый маневр позволяет Китаю одновременно очищать собственный рынок и усиливать влияние на мировой автопром

 - заявили в СВР.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение тарифов на импорт китайских полупроводников до июня 2027 года. Это решение является следствием расследования относительно недобросовестной торговой практики Китая.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости МираАвто
Санкции
Техника
Тренд
Служба внешней разведки Украины
Дональд Трамп
Африка
Китай
Соединённые Штаты