Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире благодаря бензиновым моделям - СВР Украины

Китайская Народная Республика стремительно переходит на электромобили - это создало избыток бензиновых и дизельных машин, потерявших спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В СВР отметили: вместо сворачивания производства Пекин избрал другой путь - агрессивный экспорт. В результате рынки других стран мира, в частности Восточной Европы, Африки и Латинской Америки, быстро наполняются китайскими авто с двигателями внутреннего сгорания.

Хотя на глобальном уровне Китай ассоциируют прежде всего с электромобилями, именно бензиновые модели составляют около 76% его автоэкспорта. За несколько лет их экспорт вырос в разы – и именно благодаря этим машинам Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обойдя традиционных лидеров