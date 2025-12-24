$42.100.05
Китай став найбільшим експортером авто у світі завдяки бензиновим моделям - СЗР України

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Китай, переходячи на електромобілі, експортує надлишок бензинових авто, заповнюючи ринки Східної Європи, Африки та Латинської Америки. 76% автоекспорту Китаю становлять бензинові моделі, що дозволило йому стати найбільшим експортером автомобілів у світі.

Китай став найбільшим експортером авто у світі завдяки бензиновим моделям - СЗР України
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Китайська Народна Республіка стрімко переходить на електромобілі - це створило надлишок бензинових і дизельних машин, які втратили попит на внутрішньому ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

У СЗР зазначили: замість згортання виробництва Пекін обрав інший шлях - агресивний експорт. У результаті ринки інших країн світу, зокрема Східної Європи, Африки та Латинської Америки, швидко наповнюються китайськими авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Хоча на глобальному рівні Китай асоціюють передусім з електромобілями, саме бензинові моделі становлять близько 76 % його автoекспорту. За кілька років їхній експорт зріс у рази - і саме завдяки цим машинам Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі, обійшовши традиційних лідерів

- йдеться в повідомленні.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, це є прорахованою стратегією, адже Китай, таким чином, цілеспрямовано заходить на ринки, де покупці орієнтуються на доступність, а не екологію чи інновації. Так формується лояльна аудиторія, яка з часом стане споживачем і китайських електромобілів.

Фактично Пекін грає у довгу: декарбонізується всередині країни, а зовні ще роками продаватиме бензинові авто, використовуючи регуляторні "сліпі зони" Заходу. Хитрий маневр дає Китаю змогу одночасно очищати власний ринок і посилювати вплив на світовий автопром

 - заявили в СЗР.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала запровадження тарифів на імпорт китайських напівпровідників до червня 2027 року. Це рішення є наслідком розслідування щодо недобросовісної торгової практики Китаю.

Євген Устименко

