Китай став найбільшим експортером авто у світі завдяки бензиновим моделям - СЗР України

Китайська Народна Республіка стрімко переходить на електромобілі - це створило надлишок бензинових і дизельних машин, які втратили попит на внутрішньому ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У СЗР зазначили: замість згортання виробництва Пекін обрав інший шлях - агресивний експорт. У результаті ринки інших країн світу, зокрема Східної Європи, Африки та Латинської Америки, швидко наповнюються китайськими авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Хоча на глобальному рівні Китай асоціюють передусім з електромобілями, саме бензинові моделі становлять близько 76 % його автoекспорту. За кілька років їхній експорт зріс у рази - і саме завдяки цим машинам Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі, обійшовши традиційних лідерів