Китай став найбільшим експортером авто у світі завдяки бензиновим моделям - СЗР України
Київ • УНН
Китай, переходячи на електромобілі, експортує надлишок бензинових авто, заповнюючи ринки Східної Європи, Африки та Латинської Америки. 76% автоекспорту Китаю становлять бензинові моделі, що дозволило йому стати найбільшим експортером автомобілів у світі.
Китайська Народна Республіка стрімко переходить на електромобілі - це створило надлишок бензинових і дизельних машин, які втратили попит на внутрішньому ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
У СЗР зазначили: замість згортання виробництва Пекін обрав інший шлях - агресивний експорт. У результаті ринки інших країн світу, зокрема Східної Європи, Африки та Латинської Америки, швидко наповнюються китайськими авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Хоча на глобальному рівні Китай асоціюють передусім з електромобілями, саме бензинові моделі становлять близько 76 % його автoекспорту. За кілька років їхній експорт зріс у рази - і саме завдяки цим машинам Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі, обійшовши традиційних лідерів
Як зазначили в українській зовнішній розвідці, це є прорахованою стратегією, адже Китай, таким чином, цілеспрямовано заходить на ринки, де покупці орієнтуються на доступність, а не екологію чи інновації. Так формується лояльна аудиторія, яка з часом стане споживачем і китайських електромобілів.
Фактично Пекін грає у довгу: декарбонізується всередині країни, а зовні ще роками продаватиме бензинові авто, використовуючи регуляторні "сліпі зони" Заходу. Хитрий маневр дає Китаю змогу одночасно очищати власний ринок і посилювати вплив на світовий автопром
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала запровадження тарифів на імпорт китайських напівпровідників до червня 2027 року. Це рішення є наслідком розслідування щодо недобросовісної торгової практики Китаю.