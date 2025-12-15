Украинский стул "Gropius" признан лучшим продуктом двух десятилетий по версии Interior Design

Украинский бренд Noom одержал значительную международную победу: их стул "Gropius" признан лучшим продуктом последних 20 лет на престижной премии Interior Design’s Best of Year. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Interior Design.

Стул "Gropius", разработанный украинским дизайнером Екатериной Соколовой, победил в ключевой номинации "Residential Seating" и получил специальную награду "Лучший из лучших". Он стал частью первой мебельной коллекции Noom, созданной к 100-летию школы Bauhaus, и отличается своим дизайном, построенным на простых формах – шарах и цилиндрах.

В бренде отмечают, что визуально стул выглядит "наивным и игривым", но в то же время имеет "продуманную эргономику и комфортен для длительного использования". Сегодня "Gropius" активно используется в публичных пространствах и проектах по всему миру, в частности в бутиках известных мировых марок Lacoste и Fendi, а также в выставочных пространствах, среди которых галерея Sotheby’s.

Победителей 20-й ежегодной церемонии объявила главный редактор журнала Interior Design Синди Аллен во время торжеств на Манхэттене 11 декабря.

