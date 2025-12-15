Украинский стул "Gropius" признан лучшим продуктом двух десятилетий по версии Interior Design

$42.190.08
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 9724 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 12975 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя
09:35 • 14973 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 17214 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 17099 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18098 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24283 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32955 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28838 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших
публикации
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Днепропетровская область
Донецкая область
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Украинский стул "Gropius" признан лучшим продуктом двух десятилетий по версии Interior Design

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Бренд Noom со стулом "Gropius" победил в номинации "Residential Seating" и получил специальную награду "Лучший из лучших" на премии Interior Design's Best of Year. Стул, разработанный Екатериной Соколовой, отмечен за дизайн и эргономику, используется в бутиках Lacoste и Fendi, а также в галерее Sotheby's.

Украинский стул "Gropius" признан лучшим продуктом двух десятилетий по версии Interior Design

Украинский бренд Noom одержал значительную международную победу: их стул "Gropius" признан лучшим продуктом последних 20 лет на престижной премии Interior Design’s Best of Year. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Interior Design.

Подробности

Стул "Gropius", разработанный украинским дизайнером Екатериной Соколовой, победил в ключевой номинации "Residential Seating" и получил специальную награду "Лучший из лучших". Он стал частью первой мебельной коллекции Noom, созданной к 100-летию школы Bauhaus, и отличается своим дизайном, построенным на простых формах – шарах и цилиндрах.

Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12.12.25, 19:56 • 82029 просмотров

В бренде отмечают, что визуально стул выглядит "наивным и игривым", но в то же время имеет "продуманную эргономику и комфортен для длительного использования". Сегодня "Gropius" активно используется в публичных пространствах и проектах по всему миру, в частности в бутиках известных мировых марок Lacoste и Fendi, а также в выставочных пространствах, среди которых галерея Sotheby’s.

Победителей 20-й ежегодной церемонии объявила главный редактор журнала Interior Design Синди Аллен во время торжеств на Манхэттене 11 декабря.

Time выбрал пять украинских фото в топ-100 самых значимых снимков 2025 года27.11.25, 21:42 • 4807 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультура
Тренд
Бренд
Манхэттен