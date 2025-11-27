$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 6298 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 9498 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 18614 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 25758 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 17325 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 24942 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 19525 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13366 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17048 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12032 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Time выбрал пять украинских фото в топ-100 самых значимых снимков 2025 года

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Американский журнал Time включил пять украинских фотографий в свой ежегодный список 100 самых значимых снимков 2025 года. Они отражают последствия войны и повседневную жизнь украинцев.

Time выбрал пять украинских фото в топ-100 самых значимых снимков 2025 года

Time выбрал пять украинских фото в топ-100 самых значимых снимков 2025 года

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых значимых фотографий 2025 года, среди которых пять сделаны в Украине. Снимки отражают как разрушительные последствия войны, так и повседневную жизнь украинцев, пишет УНН.

Детали

Среди исторических кадров, попавших в подборку:

После российского обстрела в Запорожье над подсолнечным полем поднимается дым.

24 июля украинская женщина выбегает с домашними животными из своего дома после обстрелов.

Спасатели помогают пострадавшей возле жилого дома, в который попала российская ракета, Киев, 28 августа.

Возле дома в Киеве, в который попала российская ракета, сидит раненая женщина.

Рабочие работают с техникой на титановом карьере в Житомирской области, 28 февраля.

Эти фото показывают, как война меняет пейзажи и жизни людей, а также подчеркивают стойкость и мужество украинцев в чрезвычайных условиях.

ч. Проект "Культура vs война" пересек черту в 500 событий в мире

Степан Гафтко

