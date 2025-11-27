Time выбрал пять украинских фото в топ-100 самых значимых снимков 2025 года
Киев • УНН
Американский журнал Time включил пять украинских фотографий в свой ежегодный список 100 самых значимых снимков 2025 года. Они отражают последствия войны и повседневную жизнь украинцев.
Американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых значимых фотографий 2025 года, среди которых пять сделаны в Украине. Снимки отражают как разрушительные последствия войны, так и повседневную жизнь украинцев, пишет УНН.
Детали
Среди исторических кадров, попавших в подборку:
После российского обстрела в Запорожье над подсолнечным полем поднимается дым.
24 июля украинская женщина выбегает с домашними животными из своего дома после обстрелов.
Спасатели помогают пострадавшей возле жилого дома, в который попала российская ракета, Киев, 28 августа.
Возле дома в Киеве, в который попала российская ракета, сидит раненая женщина.
Рабочие работают с техникой на титановом карьере в Житомирской области, 28 февраля.
Эти фото показывают, как война меняет пейзажи и жизни людей, а также подчеркивают стойкость и мужество украинцев в чрезвычайных условиях.
