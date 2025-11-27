$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Time обрав п’ять українських фото до топ-100 найвизначніших знімків 2025 року

Американський журнал Time включив п'ять українських фотографій до свого щорічного списку 100 найвизначніших знімків 2025 року. Вони відображають наслідки війни та повсякденне життя українців.

Американський журнал Time опублікував щорічний список 100 найвизначніших фотографій 2025 року, серед яких п'ять зроблених в Україні. Знімки відображають як руйнівні наслідки війни, так і повсякденне життя українців, пише УНН.

Деталі

Серед історичних кадрів, які потрапили до добірки:

Після російського обстрілу у Запоріжжя над соняшниковим полем підіймається дим.

24 липня українська жінка вибігає з домашніми тваринами зі свого будинку після обстрілів.

Рятувальники допомагають потерпілій біля житлового будинку, у який влучила російська ракета, Київ, 28 серпня.

Біля будинку у Києві, в який влучила російська ракета, сидить поранена жінка.

Робітники працюють з технікою на титановому кар’єрі в Житомирській області, 28 лютого.

Ці фото показують, як війна змінює пейзажі та життя людей, а також підкреслюють стійкість і мужність українців у надзвичайних умовах.

Степан Гафтко

