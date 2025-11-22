$42.150.00
21 листопада, 21:58
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський
21 листопада, 13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Проєкт "Культура vs війна" перетнув межу у 500 подій в світі

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Кінопоказ та передача книжок до української полички у Страсбурзі стали 500 культурно-мистецькою подією ініціативи «Культура vs війна».

Проєкт "Культура vs війна" перетнув межу у 500 подій в світі

У Раді Європи в Страсбурзі тривають заходи ініціативи "Культура vs війна" – серії подій з нагоди 30-річчя вступу України до Ради Європи, що представляє українську культуру на одному з найвпливовіших європейських політичних майданчиків, підкреслюючи стійке прагнення українців до найскорішого вступу України до Євросоюзу. Комплекс з 10-и культурно-мистецьких заходів Асоціації "Дивись українське!" спрямований доповнити образ України як надійного і сильного партнера, спроможного підсилити родину Європейських країн у багатьох сферах життєдіяльності

У Страсбурзі, у кінозалі Ради Європи, в межах ініціативи "Культура vs війна" відбулася європейська прем’єра документального фільму "Паляниця". Кінопоказ та передача книжок до української полички у Страсбурзі стали 500 культурно-мистецькою подією ініціативи "Культура vs війна".

"Паляниця" – документальний фільм режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської – про свободу, війну та внутрішню силу і погляд на Україну крізь призму мистецтва. Автори ідеї стрічки – американські вуличні митці-стрітартери Bandit, Tristan та Johnny (Aerosol Arsenal Films) та їх однодумець і координаторка українська волонтерка Катерина Тимченко – здійснили кілька подорожей українськими містами під час повномасштабного вторгнення рф, щоби побачити й зафіксувати, як країна бореться за свою свободу і знайти спосіб говорити про війну мовою мистецтва. За час подорожей і перебування в Україні митці створили 33 настінних графіті.

Представляючи стрічку, продюсерка фільму Катерина Тимченко сказала: "Назва "Паляниця" це не тільки слово, це пароль, код ідентичності нашої нації. Ми сподіваємося, що він стане голосом України у світі через стріт-арт, через очі американських художників.  Цитуючи одного з головних героїв фільму:  "Я завжди думав, що стіни мовчать, але тепер знаю, що в Україні вони кричать голосніше за малюнки. Кожна тріщина це історія, і кожна рана   це хтось, кого вже немає. Мистецтво  це спосіб сказати, що ми тут, ми живі і ми боремося!"

Катерина Тимченко представляє
Катерина Тимченко представляє "Паляницю"

Також в Страсбурзі, 18 листопада, відбулась передача книг для Національної університетської бібліотеки Страсбурга у Palais du Conseil de l'Europe постійному Представнику України при Раді Європи Миколі Точицькому для поповнення української книжкової полички заснованої Асоціацією "MICT France-Ukraine" та Асоціацією "Дивись українське!" у 2023 році.

Серед видавництв, що підтримали ініціативу:

  • Самміт-Книга – відоме видавництво сучасної художної та публіцистичної літератури;
    • видавництво імені Соломії Павличко «Основи» – одне з ключових інноваційних видавництв України, яке зростало разом з українським суспільством і практично сформувало його читацькі звички;
      • «ArtHuss» – знане видавництво, що спеціалізується на книгах про мистецтво, дизайн, моду та стиль життя.

        Страсбурзькі заходи засвідчили, що культурна дипломатія залишається одним із найефективніших інструментів зміцнення європейської підтримки України. Проєкт "Культура vs війна" є дієвим інструментом формування європейської підтримки та розуміння українського досвіду. Ініціатива й надалі продовжуватиме розширювати культурний діалог, поглиблюючи взаємодію між Україною та європейською спільнотою.

        На сьогодні ініціатива "Культура vs війна" перетнула межу 500  подій культурної дипломатії у 50 країнах світу. Фільми проєкту отримали 45 нагород та відзнак на міжнародних фестивалях 21-ї країни світу. Заходи ініціативи: кінопокази, фотовиставки, дискусії, конференції, тури світом митців-героїв проєкту, формують зацікавленість впливових політиків, дипломатів, міжнародних організацій та глядацької аудиторії до української культури та історії. Доносять через історії героїв проєкту правдиву інформацію про жахливу агресію рф проти України, демонструють стійкість українського народу, який зі зброєю в руках захищає цінності демократичного світу. Слоган ініціативи "Культура vs війна" "Бути вільними щоб творити!".

        "500 подій ініціативи "Культура vs війна" – це  вагомий крок до глибшого розуміння України світом. Українська культура формує образ України як зрілої, сильної та суб’єктної держави, яка має що дати Європі і світові. Коли митці, дипломатія, бізнес, та громадські організації працюють разом, ми говоримо із світом голосно та впевнено. Для МХП і Благодійного фонду "МХП-Громаді" культурна дипломатія – це частина нашої відповідальності перед країною і внесок у перемогу, яка починається з поваги та розуміння України у світі", – зазначив Юрій Мельник, голова наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді".

        Заходи ініціативи "Культура vs війна" з нагоди 30-річчя вступу України до Ради Європи організовано Асоціацією "Дивись українське!" | Україна у партнерстві з Association MIST France-Ukraine та Association SAV | Франція у взаємодії з Постійним представництвом України при Раді Європи, за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" та за сприяння Міністерства закордонних справ України і Міністерства культури України.

        "Ініціатива "Культура vs війна" нашої Асоціації "Дивись українське!" продовжує активну діяльність в сфері культурної дипломатії – ми перетнули межу в 500 культурно-мистецьких подій у 50 країнах світу і впевнено рухаємось далі. Наші зусилля спрямовані на розширення і підсилення підтримки України в світі", зазначив Голова Асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль.  

        Лілія Подоляк

        Суспільство
        Режисер
        Війна в Україні
        Фільм
        Дипломатка
        благодійність
        Рада Європи
        ПрАТ МХП
        Європейський Союз
        Україна