Проект "Культура vs война" пересек отметку в 500 событий в мире

В Совете Европы в Страсбурге продолжаются мероприятия инициативы "Культура vs война" – серии событий по случаю 30-летия вступления Украины в Совет Европы, представляющей украинскую культуру на одной из самых влиятельных европейских политических площадок, подчеркивая устойчивое стремление украинцев к скорейшему вступлению Украины в Евросоюз. Комплекс из 10 культурно-художественных мероприятий Ассоциации "Смотри украинское!" направлен на дополнение образа Украины как надежного и сильного партнера, способного усилить семью Европейских стран во многих сферах жизнедеятельности.

В Страсбурге, в кинозале Совета Европы, в рамках инициативы "Культура vs война" состоялась европейская премьера документального фильма "Паляница". Кинопоказ и передача книг в украинскую полку в Страсбурге стали 500-м культурно-художественным событием инициативы "Культура vs война".

"Паляниця" – документальный фильм режиссеров Кадима Тарасова и Юлии Большинской – о свободе, войне и внутренней силе, а также взгляд на Украину сквозь призму искусства. Авторы идеи фильма – американские уличные художники-стритартеры Bandit, Tristan и Johnny (Aerosol Arsenal Films) и их единомышленница и координатор украинская волонтерка Екатерина Тимченко – совершили несколько путешествий по украинским городам во время полномасштабного вторжения рф, чтобы увидеть и зафиксировать, как страна борется за свою свободу, и найти способ говорить о войне языком искусства. За время путешествий и пребывания в Украине художники создали 33 настенных граффити.

Представляя фильм, продюсер фильма Екатерина Тимченко сказала: "Название "Паляниця" – это не только слово, это пароль, код идентичности нашей нации. Мы надеемся, что он станет голосом Украины в мире – через стрит-арт, через глаза американских художников. Цитируя одного из главных героев фильма: "Я всегда думал, что стены молчат, но теперь знаю, что в Украине они кричат громче рисунков. Каждая трещина – это история, и каждая рана – это кто-то, кого уже нет. Искусство – это способ сказать, что мы здесь, мы живы и мы боремся!"

Екатерина Тимченко представляет фильм "Паляниця"

Также в Страсбурге, 18 ноября, состоялась передача книг для Национальной университетской библиотеки Страсбурга в Palais du Conseil de l'Europe постоянному Представителю Украины при Совете Европы Николаю Точицкому для пополнения украинской книжной полки, основанной Ассоциацией "MICT France-Ukraine" и Ассоциацией "Смотри украинское!" в 2023 году.

Среди издательств, поддержавших инициативу:

Саммит-Книга – известное издательство современной художественной и публицистической литературы;

издательство имени Соломии Павлычко «Основы» – одно из ключевых инновационных издательств Украины, которое росло вместе с украинским обществом и практически сформировало его читательские привычки;

«ArtHuss» – известное издательство, специализирующееся на книгах об искусстве, дизайне, моде и стиле жизни.

Страсбургские мероприятия показали, что культурная дипломатия остается одним из самых эффективных инструментов укрепления европейской поддержки Украины. Проект "Культура vs война" является действенным инструментом формирования европейской поддержки и понимания украинского опыта. Инициатива и в дальнейшем будет продолжать расширять культурный диалог, углубляя взаимодействие между Украиной и европейским сообществом.

На сегодняшний день инициатива "Культура vs война" пересекла рубеж в 500 событий культурной дипломатии в 50 странах мира. Фильмы проекта получили 45 наград и отличий на международных фестивалях 21 страны мира. Мероприятия инициативы: кинопоказы, фотовыставки, дискуссии, конференции, туры по миру художников-героев проекта, формируют заинтересованность влиятельных политиков, дипломатов, международных организаций и зрительской аудитории к украинской культуре и истории. Доносят через истории героев проекта правдивую информацию об ужасной агрессии рф против Украины, демонстрируют стойкость украинского народа, который с оружием в руках защищает ценности демократического мира. Слоган инициативы "Культура vs война" "Быть свободными, чтобы творить!".

"500 событий инициативы "Культура vs война" – это весомый шаг к более глубокому пониманию Украины миром. Украинская культура формирует образ Украины как зрелого, сильного и субъектного государства, которому есть что дать Европе и миру. Когда художники, дипломатия, бизнес и общественные организации работают вместе, мы говорим с миром громко и уверенно. Для МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді" культурная дипломатия – это часть нашей ответственности перед страной и вклад в победу, которая начинается с уважения и понимания Украины в мире", – отметил Юрий Мельник, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Мероприятия инициативы "Культура vs война" по случаю 30-летия вступления Украины в Совет Европы организованы Ассоциацией "Смотри украинское!" | Украина в партнерстве с Association MIST France-Ukraine и Association SAV | Франция во взаимодействии с Постоянным представительством Украины при Совете Европы, при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и при содействии Министерства иностранных дел Украины и Министерства культуры Украины.

"Инициатива "Культура vs война" нашей Ассоциации "Смотри украинское!" продолжает активную деятельность в сфере культурной дипломатии – мы пересекли рубеж в 500 культурно-художественных событий в 50 странах мира и уверенно движемся дальше. Наши усилия направлены на расширение и усиление поддержки Украины в мире", – отметил Председатель Ассоциации "Смотри украинское!" Андрей Ризоль.