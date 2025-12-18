Что влияет на выбор украинцев в мясо-колбасной категории: эксперт МХП

Украинский рынок мясо-колбасных изделий находится в фазе трансформации. Объемы потребления сокращаются, однако это не столько кризис, сколько сигнал об изменении потребительского поведения. Украинцы покупают меньше, но более избирательно — ожидая от продукта не только сытости, но и качества, удобства и доверия. Именно это сегодня и формирует новую динамику категории, убежден Александр Паламарчук, директор по управлению категорией мясо-колбасных изделий МХП. Далее в материале Александр делится тем, как меняются потребительские привычки украинцев и какие решения помогают брендам соответствовать современным запросам потребителей.

По итогам 2024 года рынок мясо-колбасных изделий составил около 395 тыс. тонн, а в 2025-м прогнозируется дальнейшее снижение до 382 тыс. тонн. В то же время денежный объем растет, однако преимущественно из-за инфляционных факторов. Ключевая причина сокращения объемов — демографическая, население уменьшается, и вместе с этим меняется структура спроса.

Важная особенность категории — ее высокая фрагментированность. Даже пять крупнейших производителей вместе занимают лишь около трети рынка. Остальные — это десятки локальных игроков, которые хорошо чувствуют свою аудиторию. И именно локальность становится одним из ключевых факторов выбора.

Потребительские привычки существенно отличаются в зависимости от региона. В Киеве и области покупатели ценят скорость и удобство — им важны готовые решения и стабильное качество. На Западе сильны традиции домашней кухни, поэтому уровень потребления колбас ниже. Север ориентирован на сытность и универсальность продуктов, которые хорошо сочетаются между собой.

Результаты потребительских исследований показывают, что локальные бренды и небрендированная весовая продукция стабильно входят в два самых популярных выбора во всех регионах страны. На Западе их выбирают около 45% покупателей, в Киеве и области — 35%. Такая разница подчеркивает важность доверия, привычки и ощущения "своего" продукта, которые формируются в рамках локального культурного контекста.

Параллельно растет спрос на продукты с высокой степенью готовности. Украинцы все меньше времени тратят на приготовление пищи, но не готовы жертвовать качеством или прозрачностью состава. Именно доверие — к бренду, рецептуре и происхождению продукта — становится решающим.

Эти изменения открывают новые возможности для обновления категории. Один из примеров такого ответа на потребительский запрос — запуск мясо-колбасной линейки под брендом "Наша Ряба". Это продукты из куриного мяса в удобном формате, максимально готовые к употреблению и с четким акцентом на качество и понятный состав. В ассортименте линейки: ветчина, рулеты и сосиски. Важно, что мясо-колбасная линейка "Наша Ряба" привела в категорию новую аудиторию — молодежь и тех потребителей, которые ранее избегали мясо-колбасных изделий из-за недоверия к составу или устаревших форматов.

Мясо-колбасная категория остается важной частью рациона украинцев. Ее будущее — не в погоне за объемами, а в более глубоком понимании потребителя, локального контекста и изменившегося образа жизни. Именно эти факторы сегодня формируют новую динамику потребления.