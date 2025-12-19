$42.340.00
15:48 • 11400 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 20385 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 19457 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 35387 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 27897 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 16941 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17923 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13685 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 27437 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11517 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Embraer Eve совершил первый полет прототипа «летающего автомобиля»

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Eve Air Mobility успешно провела первый полет своего полномасштабного прототипа электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в Бразилии. Это важный шаг к сертификации и вводу в эксплуатацию в 2027 году.

Embraer Eve совершил первый полет прототипа «летающего автомобиля»
Фото: Reuters

Компания Eve Air Mobility совершила первый полет своего беспилотного полномасштабного прототипа электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) на испытательном объекте Embraer в Бразилии. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Подробности

Eve - подразделение электрических самолетов Embraer заявило в пятницу, что его полномасштабный прототип "летающего автомобиля" завершил свой первый полет, что стало ключевой вехой на пути к сертификации

- пишет издание.

Отмечается, что Eve является одной из нескольких фирм, разрабатывающих самолеты на аккумуляторных батареях, способные осуществлять вертикальный взлет и посадку для коротких городских поездок, что, по мнению аналитиков, имеет решающее значение для будущего роста Embraer.

Компания, которая накопила почти 3000 предварительных заказов на свой электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) перед началом производства, ожидает сертификации типа, первых поставок и ввода в эксплуатацию в 2027 году, на год позже, чем планировалось изначально.

Первый полет на заводе Embraer в Гавиао-Пейшото начинает этап летных испытаний Eve, в следующем году запланированы "сотни полетов" для поддержки сертификации.

Напомним

Поставка первого из двух новых президентских самолетов Air Force One от Boeing отложена до середины 2028 года. Это решение может разозлить президента США Дональда Трампа, который хотел полетать на новых самолетах до окончания своего срока полномочий в январе 2029 года.

Павел Башинский

