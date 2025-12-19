Embraer Eve совершил первый полет прототипа «летающего автомобиля»
Киев • УНН
Eve Air Mobility успешно провела первый полет своего полномасштабного прототипа электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в Бразилии. Это важный шаг к сертификации и вводу в эксплуатацию в 2027 году.
Компания Eve Air Mobility совершила первый полет своего беспилотного полномасштабного прототипа электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) на испытательном объекте Embraer в Бразилии. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Подробности
Eve - подразделение электрических самолетов Embraer заявило в пятницу, что его полномасштабный прототип "летающего автомобиля" завершил свой первый полет, что стало ключевой вехой на пути к сертификации
Отмечается, что Eve является одной из нескольких фирм, разрабатывающих самолеты на аккумуляторных батареях, способные осуществлять вертикальный взлет и посадку для коротких городских поездок, что, по мнению аналитиков, имеет решающее значение для будущего роста Embraer.
Компания, которая накопила почти 3000 предварительных заказов на свой электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) перед началом производства, ожидает сертификации типа, первых поставок и ввода в эксплуатацию в 2027 году, на год позже, чем планировалось изначально.
Первый полет на заводе Embraer в Гавиао-Пейшото начинает этап летных испытаний Eve, в следующем году запланированы "сотни полетов" для поддержки сертификации.
Напомним
