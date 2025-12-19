$42.340.00
15:48
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
19 грудня, 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Державний кордон України
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok
Фільм

Embraer Eve здійснив перший політ прототипу "літаючого автомобіля"

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Eve Air Mobility успішно провела перший політ свого повномасштабного прототипу електричного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) у Бразилії. Це важливий крок до сертифікації та введення в експлуатацію у 2027 році.

Embraer Eve здійснив перший політ прототипу "літаючого автомобіля"
Фото: Reuters

Компанія Eve Air Mobility здійснила перший політ свого безпілотного повномасштабного прототипу електричного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) на випробувальному об'єкті Embraer у Бразилії. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Eve - підрозділ електричних літаків Embraer заявив у п'ятницю, що його повномасштабний прототип "літаючого автомобіля" завершив свій перший політ, що стало ключовою віхою на шляху до сертифікації

- пише видання.

Зазначається, що Eve є однією з кількох фірм, що розробляють літаки на акумуляторних батареях, здатні здійснювати вертикальний зліт і посадку для коротких міських поїздок, що, на думку аналітиків, має вирішальне значення для майбутнього зростання Embraer.

Компанія, яка накопичила майже 3000 попередніх замовлень на свій електричний літак вертикального зльоту та посадки (eVTOL) перед початком виробництва, очікує сертифікації типу, перших поставок та введення в експлуатацію у 2027 році, на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.

Перший політ на заводі Embraer у Гавіао-Пейшото розпочинає етап льотних випробувань Eve, наступного року заплановано "сотні польотів" для підтримки сертифікації.

Нагадаємо

Поставка першого з двох нових президентських літаків Air Force One від Boeing відкладена до середини 2028 року. Це рішення може роздратувати президента США Дональда Трампа, який хотів політати на нових літаках до закінчення свого терміну повноважень у січні 2029 року.

Павло Башинський

