Embraer Eve здійснив перший політ прототипу "літаючого автомобіля"
Київ • УНН
Eve Air Mobility успішно провела перший політ свого повномасштабного прототипу електричного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) у Бразилії. Це важливий крок до сертифікації та введення в експлуатацію у 2027 році.
Компанія Eve Air Mobility здійснила перший політ свого безпілотного повномасштабного прототипу електричного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) на випробувальному об'єкті Embraer у Бразилії. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
Eve - підрозділ електричних літаків Embraer заявив у п'ятницю, що його повномасштабний прототип "літаючого автомобіля" завершив свій перший політ, що стало ключовою віхою на шляху до сертифікації
Зазначається, що Eve є однією з кількох фірм, що розробляють літаки на акумуляторних батареях, здатні здійснювати вертикальний зліт і посадку для коротких міських поїздок, що, на думку аналітиків, має вирішальне значення для майбутнього зростання Embraer.
Компанія, яка накопичила майже 3000 попередніх замовлень на свій електричний літак вертикального зльоту та посадки (eVTOL) перед початком виробництва, очікує сертифікації типу, перших поставок та введення в експлуатацію у 2027 році, на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.
Перший політ на заводі Embraer у Гавіао-Пейшото розпочинає етап льотних випробувань Eve, наступного року заплановано "сотні польотів" для підтримки сертифікації.
