Футбол и киберспорт: в Житомире прошел первый PUBSTOMP
Киев • УНН
ФК "Полесье" и GGBET провели PUBSTOMP в Житомире, объединив фанатов футбола и киберспорта для совместного просмотра финального Major по CS2. На мероприятии присутствовали футболисты "Полесья", которые общались с болельщиками.
На этой неделе украинские болельщики наблюдают за последним туром УПЛ в 2025 году. В то же время в Будапеште кипят страсти вокруг финального Major года по CS2, который подытожит киберспортивный сезон, передает УНН.
ФК "Полесье" при поддержке официального спонсора, букмекерского бренда GGBET, объединил фанатов футбола и киберспорта и организовал PUBSTOMP — совместный просмотр матчей CS2 в звездно-фанатском составе.
Такие события являются частью современной фанатской культуры во всем мире, и на этот раз впервые мероприятие такого формата прошло в Житомире. Болельщики имели возможность почувствовать себя частью житомирской "стаи", разделяя эмоции от матчей в компании футболистов "Полесья".
Трансляция сопровождалась живыми комментариями ведущих, тематическими интерактивами и неформальным общением, где фаны могли задавать вопросы игрокам житомирской команды. От клуба на мероприятие приехали полузащитник Александр Назаренко, защитник Эдуард Сарапий и нападающий Николай Гайдучик.
Формат оценили и сами футболисты. Говорят — приятно видеть болельщиков не только на трибунах, но и в такой теплой атмосфере.
"Такие мероприятия сближают болельщиков с футболистами, с командой, поэтому нужно побольше проводить такого" , — Николай Гайдучик.
PUBSTOMP от ФК "Полесье" при поддержке GGBET позволил объединить футбольную и киберспортивную сообщества вокруг общих эмоций — просмотра матчей и поддержки любимых команд. Такие ивенты развивают фанатскую культуру и создают пространство для коммуникации между футболистами и болельщиками.
