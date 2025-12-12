Футбол и киберспорт: в Житомире прошел первый PUBSTOMP

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 7334 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 13685 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 16989 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 28975 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 24347 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 21673 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 21870 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23543 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29022 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 41089 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
91%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 20528 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 15822 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 12925 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 19007 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 12743 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 16979 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 12764 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 28968 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 69265 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 72252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Елена Шуляк
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 12772 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 15838 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 45976 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 42334 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 47151 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160

Футбол и киберспорт: в Житомире прошел первый PUBSTOMP

Киев • УНН

 • 186 просмотра

ФК "Полесье" и GGBET провели PUBSTOMP в Житомире, объединив фанатов футбола и киберспорта для совместного просмотра финального Major по CS2. На мероприятии присутствовали футболисты "Полесья", которые общались с болельщиками.

Футбол и киберспорт: в Житомире прошел первый PUBSTOMP

На этой неделе украинские болельщики наблюдают за последним туром УПЛ в 2025 году. В то же время в Будапеште кипят страсти вокруг финального Major года по CS2, который подытожит киберспортивный сезон, передает УНН.  

ФК "Полесье" при поддержке официального спонсора, букмекерского бренда GGBET, объединил фанатов футбола и киберспорта и организовал PUBSTOMP — совместный просмотр матчей CS2 в звездно-фанатском составе.

Такие события являются частью современной фанатской культуры во всем мире, и на этот раз впервые мероприятие такого формата прошло в Житомире. Болельщики имели возможность почувствовать себя частью житомирской "стаи", разделяя эмоции от матчей в компании футболистов "Полесья".

Трансляция сопровождалась живыми комментариями ведущих, тематическими интерактивами и неформальным общением, где фаны могли задавать вопросы игрокам житомирской команды. От клуба на мероприятие приехали полузащитник Александр Назаренко, защитник Эдуард Сарапий и нападающий Николай Гайдучик.

Формат оценили и сами футболисты. Говорят — приятно видеть болельщиков не только на трибунах, но и в такой теплой атмосфере. 

"Такие мероприятия сближают болельщиков с футболистами, с командой, поэтому нужно побольше проводить такого" , — Николай Гайдучик.

PUBSTOMP от ФК "Полесье" при поддержке GGBET позволил объединить футбольную и киберспортивную сообщества вокруг общих эмоций — просмотра матчей и поддержки любимых команд. Такие ивенты развивают фанатскую культуру и создают пространство для коммуникации между футболистами и болельщиками.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Лилия Подоляк

Спорт
Тренд
Бренд
Будапешт