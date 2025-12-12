Футбол і кіберспорт: у Житомирі пройшов перший PUBSTOMP

$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 13295 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 16605 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 28598 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 24068 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 21560 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 21749 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23505 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28974 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41017 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 16605 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12417 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 28598 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 69106 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 72089 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12411 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15591 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 45768 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 42240 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 47059 перегляди
Футбол і кіберспорт: у Житомирі пройшов перший PUBSTOMP

Київ • УНН

 • 88 перегляди

ФК "Полісся" та GGBET провели PUBSTOMP у Житомирі, об'єднавши фанатів футболу та кіберспорту для спільного перегляду фінального Major з CS2. На заході були присутні футболісти "Полісся", які спілкувалися з уболівальниками.

Футбол і кіберспорт: у Житомирі пройшов перший PUBSTOMP

Цього тижня українські вболівальники спостерігають за останнім туром УПЛ у 2025 році. Водночас у Будапешті палають пристрасті навколо фінального Major року з CS2, що підсумує кіберспортивний сезон, передає УНН.  

ФК "Полісся" за підтримки офіційного спонсора, букмекерського бренду GGBET, об’єднав фанів футболу та кіберспорту та організував PUBSTOMP — спільний перегляд матчів CS2 у зірково-фанатському складі.

Такі події є частиною сучасної фанатської культури в усьому світі, і цього разу вперше захід такого формату пройшов у Житомирі. Вболівальники мали змогу відчути себе частиною житомирської "зграї", розділяючи емоції від матчів у компанії футболістів "Полісся".

Трансляція супроводжувалася живими коментарями ведучих, тематичними інтерактивами і неформальним спілкуванням, де фани могли ставити запитання гравцям житомирської команди. Від клубу на захід завітали півзахисник Олександр Назаренко, захисник Едуард Сарапій та нападник Микола Гайдучик.

Формат оцінили й самі футболісти. Кажуть — приємно бачити вболівальників не лише на трибунах, а й у такій теплій атмосфері. 

"Такі заходи зближають вболівальників з футболістами, з командою, тому потрібно побільше проводити такого" , — Микола Гайдучик.

PUBSTOMP від ФК "Полісся" за підтримки GGBET дозволив об’єднати футбольну та кіберспортивну спільноти навколо спільних емоцій — перегляду матчів і підтримки улюблених команд. Такі івенти розвивають фанатську культуру та створюють простір для комунікації між футболістами та вболівальниками.

21+

Реклама

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Лілія Подоляк

