Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Эксклюзив
08:25 • 20039 просмотра
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников
С 35 тысяч до 19: демографический кризис наглядно на примере Киева
Ермак заявил, что не смог внести за себя залог, так как был в СИЗО

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Экс-глава ОП не внес 10 миллионов залога лично из-за пребывания в СИЗО. За него выплатили 140 миллионов по делу об отмывании 460 миллионов.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, фигурирующий в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, заявил, что мог внести до 10 млн гривен залога за себя, но не сделал этого, так как находился в СИЗО. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание АП ВАКС.

За меня уплачен один из самых больших залогов. Даже больше, потому что многие люди решили помочь. Это более 150 млн 

— сказал Ермак. 

Он отметил, что не вносил за себя залог, хотя хотел, так как поехал сразу в СИЗО. 

Мне сказали, что в соответствии с моим доходом, я был бы готов внести до 10 млн гривен, но я физически не имел такой возможности 

— заявил экс-руководитель ОП. 

Дополнение 

Ермак подозреваемый в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.    

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.  

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая. 

Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.

