Ермак заявил, что не смог внести за себя залог, так как был в СИЗО
Киев • УНН
Экс-глава ОП не внес 10 миллионов залога лично из-за пребывания в СИЗО. За него выплатили 140 миллионов по делу об отмывании 460 миллионов.
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, фигурирующий в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, заявил, что мог внести до 10 млн гривен залога за себя, но не сделал этого, так как находился в СИЗО. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание АП ВАКС.
За меня уплачен один из самых больших залогов. Даже больше, потому что многие люди решили помочь. Это более 150 млн
Он отметил, что не вносил за себя залог, хотя хотел, так как поехал сразу в СИЗО.
Мне сказали, что в соответствии с моим доходом, я был бы готов внести до 10 млн гривен, но я физически не имел такой возможности
Дополнение
Ермак подозреваемый в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая.
Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.