Ермак вышел из СИЗО после уплаты залога в 140 миллионов
Киев • УНН
Экс-глава ОП Ермак вышел из СИЗО под залог 140 миллионов гривен. Он находился в платной камере по делу о легализации 460 миллионов.
Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 18 мая официально вышел из СИЗО, где находился почти три дня. За него внесли залог в размере 140 миллионов гривен. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
После выхода из изолятора Андрей Ермак пообщался с журналистами. Он подтвердил, что во время пребывания в СИЗО находился в платной камере.
"Да, я сидел в платной камере", – сообщил Андрей Ермак.
Также Андрей Ермак сообщил, что оплату за камеру произвел его адвокат Игорь Фомин.
"Да, адвокат мой проплатил", – заявил экс-чиновник.
Напомним
ВАКС подтвердил внесение 140 миллионов гривен залога за бывшего руководителя ОП Андрея Ермака. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая.
14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
Ермак подозреваемый по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.