Ермак вышел из СИЗО после уплаты залога в 140 миллионов

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Экс-глава ОП Ермак вышел из СИЗО под залог 140 миллионов гривен. Он находился в платной камере по делу о легализации 460 миллионов.

Ермак вышел из СИЗО после уплаты залога в 140 миллионов

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 18 мая официально вышел из СИЗО, где находился почти три дня. За него внесли залог в размере 140 миллионов гривен. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

После выхода из изолятора Андрей Ермак пообщался с журналистами. Он подтвердил, что во время пребывания в СИЗО находился в платной камере.

"Да, я сидел в платной камере", – сообщил Андрей Ермак.

Также Андрей Ермак сообщил, что оплату за камеру произвел его адвокат Игорь Фомин.

"Да, адвокат мой проплатил", – заявил экс-чиновник.

Напомним

ВАКС подтвердил внесение 140 миллионов гривен залога за бывшего руководителя ОП Андрея Ермака. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая.

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.  

Ермак подозреваемый по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.  

Алла Киосак

