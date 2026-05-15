За Андрея Ермака внесли 54,8 миллиона гривен залога из 140 миллионов
Киев • УНН
По состоянию на данный момент за экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже внесли 54,8 миллиона гривен залога из 140 миллионов. Об этом сообщили журналистке УНН в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
Детали
Напомним
За бывшего главу Офиса президента внесли 44,5 миллиона гривен залога из общей суммы 140 миллионов. Крупнейшие взносы поступили от трех лиц и подлежат проверке.