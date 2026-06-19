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Дача Медведчука на 220 га государственного леса - шестерым чиновникам объявили подозрение

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

В Закарпатье шестерым чиновникам сообщили о подозрении в незаконном использовании более 220 гектаров гослеса для резиденции экс-нардепа Медведчука. Стоимость земель оценивают в 2,5 млрд гривен.

Дача Медведчука на 220 га государственного леса - шестерым чиновникам объявили подозрение
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

В Закарпатье сообщили о подозрении шести участникам схемы незаконного использования более 220 гектаров государственного леса. Речь идет о лесном массиве, на котором построена дача "Медвежья дубрава", принадлежавшая экс-нардепу и госизменнику Виктору Медведчуку. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику областного и трем руководителям районных лесоохотничьих хозяйств, бывшему главе Воловецкой РГА, а также директору частной компании по делу о незаконном использовании более 220 гектаров государственного леса

- говорится в сообщении.

Речь идет о лесном массиве площадью 226 гектаров, где незаконно построена резиденция "Медвежья Дубрава", которую связывают с семьей подсанкционного и осужденного за государственную измену Виктора Медведчука.

По оценкам ГП "Леса Украины", стоимость этих земель составляет 2,5 млрд гривен.

Следствием установлено, что в 2013 году часть земель передали частной компании в долгосрочное временное пользование якобы для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. На самом же деле территория оказалась под контролем семьи олигарха и использовалась как закрытая частная рекреационная зона. Установлено, что более 220 гектаров государственного леса было самовольно занято и огорожено забором длиной около 8 км. На территории возвели усадьбы общей площадью почти 2800 кв. м, вертолетную площадку, сыроварню, конюшню, ресторан, гараж и другие объекты, не связанные с ведением лесного хозяйства

- добавили в ОГП.

В зависимости от роли каждого из подозреваемых им инкриминировано самовольное занятие земельного участка, совершенное группой лиц, злоупотребление властью и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

С ноября 2025 года поместье "Медвежья дубрава" передано АРМА в управление частной компании. По результатам независимой оценки, в декабре 2024 года стоимость комплекса составляла более 493,5 миллиона гривен.

Напомним

В 2021 году народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В 2022 году СБУ задержала Виктора Медведчука в апреле, когда он пытался бежать из страны. 22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.

Медведчуку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (ограбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

В том же году Медведчука был обменян на 200 украинских героев.

Павел Башинский

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