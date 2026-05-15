Экс-тренер сборной Украины Ребров внес 30 млн гривен залога за Ермака

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Андрея Ермака. На данный момент за экс-руководителя ОП уплачено 54,8 миллиона из необходимых 140 миллионов.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, которого подозревают по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. На данный момент общая сумма внесенных средств составляет 54,8 миллиона гривен из 140 миллионов. Об этом журналистам УНН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Детали

По предварительным данным, 30 миллионов гривен залога за Андрея Ермака внес Сергей Ребров, который покинул пост главного тренера национальной команды в апреле 2026 года.

По состоянию на сейчас за Андрея Ермака уже внесено более 54,8 миллиона гривен залога. В то же время до полной суммы еще не хватает около 85 миллионов гривен.

Дополнение

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июле 2023 года. Тогда Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир" рассказал, как Ермак повлиял на то, чтобы он стал тренером сборной.

Я знаю Андрея очень давно, до того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся очень часто. Именно он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал с национальной командой, однако это было до полномасштабного вторжения рф. Я ему очень благодарен

- рассказывал Ребров.

В 2016 году Андрей Ермак был на свадьбе Сергея Реброва и его жены Анны.

Что интересно, у Реброва и Ермака есть общий кум - Николай Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. 

Ермак крестил сына Тищенко, а Тищенко в свою очередь крестил сына Реброва. Об этом Тищенко рассказывал в программе "Светская жизнь".

Сергей Ребров - это мой очень давний друг. Мы с ним познакомились очень давно. Когда еще в юности он начинал футбольную карьеру, нас познакомил Андрей Шевченко. Мне было 18 лет, у нас была юношеская тусовка. Помню обо всех своих крестниках. Помню обо всех их днях рождения

- говорил 4 года назад Тищенко.

Напомним

За бывшего главу Офиса Президента уже внесли 54,8 миллиона гривен залога. Происхождение этих средств теперь должен проверить финансовый мониторинг.

