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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре

Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 05:35  •  726 просмотра

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Народному депутату Николаю Тищенко сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре с участием группы лиц, действовавших по указанию народного депутата, с применением физической силы и спецсредств.

Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Об этом заявили во вторник в ГБР, передает УНН.

"По материалам ГБР Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре", - говорится в сообщении ГБР.

 Как указали в ГБР, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего - бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Дополнение 

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину . На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали был с детской коляской. 

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники - ветеран подразделения  Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном .

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства:  по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также подчеркнул, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)24 июня 2024, 12:16 • 122198 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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