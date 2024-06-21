Єрмак відхрестився від Тищенка і натякнув, що кум має скласти депутатський мандат
Київ • УНН
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Миколи Тищенка та військового. Він назвав поведінку народного обранця ганебною і зауважив, що правоохоронцям точно є на що реагувати, передає УНН.
Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати
Він також підтвердив, що Тищенка знає давно і дійсно хрестив його сина.
Крім того глава ОП зазначив, що вже давно не сприймає вчинки Тищенка і не підтримує з ним жодних стосунків.
"Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - резюмував Єрмак.
Нагадаємо
У соцмережах виклали відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка.