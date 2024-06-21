Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал видеозапись конфликта народного депутата Николая Тищенко и военного. Он назвал поведение народного избранника позорным и отметил, что правоохранителям точно есть на что реагировать, передает УНН.

Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь даже не о чем говорить. Поведение народного депутата - совершенно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать - заявил Ермак.

Он также подтвердил, что Тищенко знает давно и действительно крестил его сына.

Кроме того глава ОП отметил, что уже давно не воспринимает поступки Тищенко и не поддерживает с ним никаких отношений.

"Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом упомянуть. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - резюмировал Ермак.

Напомним

В соцсетях выложили видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину.