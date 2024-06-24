Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Народный депутат Николай Тищенко, который попал в скандал с военнослужащим в Днепре, угрожал адвокату Дмитрию Касьяненко в соцсети, а после этого закрыл свой профиль. Это не первый случай, когда народные избранники позволяют себе нарушать принципы демократии и законодательство, пишет УНН.

Детали

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники-ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.

Сообщение Тищенко на его странице в Facebook об инциденте в Днепре прокомментировал адвокат Дмитрий Касьяненко. Он в частности написал: "Мне как адвокату понятно, что дело (против военнослужащего Павлова – ред.) развалится в суде. Полицейский, одетый не по уставу, может вызвать сомнения в правомерности его действий".

Адвокат также добавил, что складывается впечатление, что полицейский на самом деле не выполнял официальные обязанности, а значит Павлов мог не осознавать, что перед ним правоохранитель.

"Видеофиксация без разрешения может быть расценена как нарушение приватности и прав человека", - отметил Касьяненко, добавив, что из-за этого Павлов мог действовать для защиты собственной приватности или в рамках самозащиты.

На комментарий адвоката ответил Николай Тищенко:"Дмитрий Касьяненко, вы лучше за права адвокатов поборитесь... пока есть время бороться за ваши свободы...".

Другие пользователи под этим постом поинтересовались у нардепа, почему он позволяет себе угрожать адвокату. После этого Тищенко закрыл свой профиль в соцсети.

Добавим

Это уже не первый случай, когда народные депутаты позволяют себе действовать вопреки принципам демократии и законодательству. УНН рассказывал, что председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых, призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

Поэтому возникает вопрос, не пора ли пересмотреть индекс демократии в Украине, ведь вседозволенность среди чиновников переходит границы здравого смысла?

Напомним

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.